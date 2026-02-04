《豆腐媽媽》演員現身板橋！胡鴻達、李沛綾攜手阮氏翠恆助弱勢 感性發聲：愛要及時

娛樂中心/洪雨汝報導

歲末寒冬，正是傳遞溫暖的最佳時刻！板橋地方重要信仰中心慈惠宮與接雲寺，於日前攜手舉辦一年一度的冬令救濟活動，不僅大手筆發放百萬慰問金供數千戶弱勢家庭受惠，現場更迎來八點檔《豆腐媽媽》演員胡鴻達、李沛綾以及藝人阮氏翠恆驚喜現身。藝人們親自參與發放行列，以行動實踐宗教回饋社會的精神，讓現場民眾在寒風中感受到如家人般的暖意。

胡鴻達領軍送愛 李沛綾感性呼籲：拋磚引玉喚關注 在劇中總是以精湛演技打動人心的胡鴻達，今日化身「暖男大叔」帶領劇組成員參與公益。胡鴻達表示：「演戲是在傳遞故事，但做公益是在傳遞生命的力量。看到兩大廟宇連續三十餘年不間斷的奉獻，真的很感動，希望能透過我們的微薄力量，讓更多人看見社會角落的需求。」

人美心善的李沛綾則穿梭在人群中，親切地為長輩遞上祝福。她感性地說：「歲末送暖不只是物質上的紓困，更是一份心意與尊重的傳遞。在《豆腐媽媽》裡我們演的是家的故事，而在現實生活中，社會就是一個大家庭，希望這份心意能讓弱勢家庭感受到，他們並不孤單。」

阮氏翠恆化身溫暖大使 板橋區長大讚宗教慈悲心 近年在演藝圈表現亮眼的阮氏翠恆，今日也放下工作投身慈善。她分享道：「來到這片土地後，深深感受到台灣人的熱情與良善，能在農曆過年前夕參與這麼有意義的活動，把愛留在這片土地上，是我覺得最幸福的事。」她溫暖的笑容也成為現場民眾爭相打氣的焦點。





板橋區長陳奇正今日也親臨現場，對慈惠宮與接雲寺長年的善舉表達謝忱。陳區長指出，兩大廟宇不僅設置急難救助與清寒獎助學金，更在歲末發放慰問金解決燃眉之急，展現了守護社會的用心與責任。

豆腐媽媽精神延伸戲外 傳遞幸福不間斷 隨著《豆腐媽媽》的拍攝進入精采階段，演員仍不忘熱心公益，完美體現了劇中「守護家庭、守護愛」的核心精神。本次冬令救濟活動共有超過兩千戶家庭受惠，發放總額達兩百多萬元。透過廟方與藝人們的拋磚引玉，期盼能帶動更多社會大眾關注弱勢族群，讓愛在寒冬中持續流動。

























