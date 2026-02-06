《豆腐媽媽》演員高台墜落重傷！傅孟柏、莫子儀聲援 工會揭「層層外包」長年陋習

民視八點檔《豆腐媽媽》上個月才在慶祝全國收視冠軍、獲得百萬觀眾支持，沒想到卻爆出重大工安意外，劇組武行蘇德揚在拍攝時，從四節高台高處墜落，導致頭部重摔、腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療，雖經搶救仍在一般病房持續觀察與治療。

對此，台北市電影戲劇業職業工會發出3點聲明強調將追究到底，金鐘影帝傅孟柏、金馬影帝莫子儀也發聲聲援。桃園市府桃檢處今（6）日表示，接獲通報後已啟動相關調查與行政處理作業，經查劇組未確實辦理防止工作者自2公尺以上高度墜落危害之預防措施，後續將就違反職安法裁處最高30萬元以下罰鍰。

頭部重創一度危急 金鐘、金馬影帝聲援

根據台北市電影戲劇業職業工會公布事發當時的影片，上月20日，蘇德揚在桃園蘆竹拍攝時發生重大職災，從高台摔落，地面雖鋪有海綿墊，但掉落碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場工作人員完全反應不及，導致他直接重擊地面，其頭部重摔、腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療7天，期間被醫師告知病況危急。

廣告 廣告

經過搶救，雖然蘇德揚已經脫離險境，但目前仍在一般病房持續觀察與治療，後續將面對漫長復健之路，生活功能受影響。

金鐘影帝傅孟柏、金馬影帝莫子儀均發聲聲援，傅孟柏在社群分享「每個人都是人生父母養的！不要再僥倖心態了！沒預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳？」

莫子儀表示，「德揚是我的好友，也是一位認真努力的好演員，很難過發生這樣不應該發生的意外。支持工會聲明，也希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過。」

工會揭長年陋習 批電視台層層外包規避責任

台北市電影戲劇業職業工會發出3點聲明，強調不只是個別案件，而是整個影視產業長年失序的結果，絕不容許再被當成一次性的「意外」，將以持續追究與行動。

工會指出，已協助陪同當事人及家屬委託專業律師面對後續所有程序，包含勞檢、刑事責任追究及民事求償等事宜，並嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責，要求相關業者立即正面回應、負起完全責任，停止所有拖延與切割。

最後，工會表示，多年以來，多數電視台長期以大量委外發包的方式規避責任，將實際製作層層外包，卻未依職業安全衛生法落實必要之雇主責任，此次事件仍照搬相同操作模式，具體問題包括：

1. 未依職安法落實安全衛生規劃，聘請安全衛生業務主管及急救人員

2. 未實施安全衛生教育訓練

3. 未由專業動作指導事前評估安全保護措施及緊急應變處置

4. 當日未發正式通告讓動作指導到場進行安全指揮

5. 未於事前排練與現場開拍前完成安全演練

6. 為趕拍攝時程，未反覆確認演員狀態，態度輕忽

7. 未加保足額保險保障

上述情形並非偶發疏忽，而是系統性地將人命當成可消耗的拍攝成本，明顯背離法規與基本安全原則。只要產業結構與權責關係不被正面處理，所謂的「意外」就只會一再重演。

未落實高空防護措施 勞檢處將裁處最高30萬

桃園市勞檢處表示，獲悉事件後，派員進行勞動檢查與事實釐清，經查劇組未確實辦理防止工作者自2公尺以上高處墜落危害之預防措施，後續將就違反職安法規定部分，依法裁處最高30萬元以下罰鍰。

勞檢處強調，無論工作型態為長期、短期或臨時性，只要涉及人身安全之作業，事業單位均應善盡職業安全衛生責任。未來亦將持續透過勞動檢查、宣導及輔導機制，督促影視製作單位依循職業災害預防指引辦理，防止類似事故再度發生，確保從業人員之工作安全與基本勞動權益。

民視今天發聲明回應，表示意外事發當下，劇組第一時間即將傷者送醫治療後回報節目戲劇中心。公司也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大的協助，並持續關心其健康狀況，今日近午，劇組人員已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。

此外，公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。