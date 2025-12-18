四季線上/綜合報導

民視最新八點檔大戲《豆腐媽媽》即將上檔，預告片一曝光便掀起網友熱烈討論。民視特別舉辦「《豆腐媽媽》豪門一家下午茶品鑑會」，邀請劇中豪門核心演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴及羅子惟盛裝出席，與媒體近距離分享拍攝祕辛，提前為新戲暖身。

劇中飾演萬家董事長的吳皓昇，挑戰一個「由黑洗白」的複雜角色。他以豆腐形容劇中家族關係：「萬家豆腐象徵的是凝聚與溫度，但我們這個豪門，卻比較像負責把人『磨碎』的那一段。」他也坦言，角色表面風光，背後卻藏著層層謊言與身世祕密，更被劇中妻子李沛綾直指是「最渣董事長」。

《豆腐媽媽》潘奕如與郭台銘老婆是閨蜜！曾馨瑩霸氣出借禮服給她拍八點檔

李沛綾在金獎導演馮凱操刀下，化身性格火辣、命運坎坷的正宮角色。她笑稱自己像「椒香麻辣豆腐」，為愛犧牲一切，不僅替吳皓昇頂罪入獄，還被迫與孩子分離。她也透露，這次角色的情感強度，是自己演藝生涯中數一數二的挑戰。

飾演「地下女友」長達20年的潘奕如，則自嘲是「滷百頁豆腐」，默默陪伴、慢慢入味，卻在多年後才驚覺愛人始終未曾離婚。她更特別感謝好友曾馨瑩力挺，出借多套名媛私服與珠寶，讓角色從造型到氣場都充滿豪門真實感。

王晴在《豆腐媽媽》中徹底顛覆以往形象，飾演極度厭惡重男輕女父親的叛逆千金。她直言：「我就是想演壞女人，演到被觀眾罵也沒關係！」為了完美呈現富家女氣場，她更自掏腰包近10萬元治裝，只為打造一個「壞得有層次」的角色。

飾演兒子的羅子惟，則是萬家中少數的「清流」，拒絕接班家族事業，選擇在外打拚。他透露，與「董事長父親」吳皓昇在劇中有多場激烈父子衝突戲，火花十足，情緒張力滿滿。而《豆腐媽媽》由金獎導演馮凱親自操刀，拍攝現場常即興調整台詞與角色設定，讓演員每天都像重新出發，激發出演員全新的演技層次，吳皓昇笑說：「壓力很大，但也非常過癮」要觀眾敬請期待。

