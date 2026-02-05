《豆腐媽媽》爆墜樓意外！家人急喊「有17天沒看到爸爸」民視急回應

民視《豆腐媽媽》傳出拍攝意外，疑似現場安全設備疏失，導致替身墜樓後重傷送至加護病房。（民視提供）

民視戲劇《豆腐媽媽》驚傳拍攝意外，有替身演員的家屬著急地在Threads上發文表示「已經第17天沒有看到爸爸了！」透露事發時間在1月20日，希望大家幫忙提供相關資訊。對此，民視證實此事，承諾未來會對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關。

5日上午，一名網友透過Threads發文標註「民視」、「豆腐媽媽」、「公安疏失」的關鍵字，並以親屬家人的角度，訴說對當事人的思念，「今天已經第17天沒有看到爸爸了...」

隨後也在文末求助：「同時想問大家，有人知道1月20號在民視拍攝《豆腐媽媽》連續劇時發生的嚴重事件嗎？希望可以提供消息或相關資訊，謝謝大家的幫忙。」

據了解，當時《豆腐媽媽》劇組正拍攝動作戲，替身依拍攝需求從高台躍下，結果落地後不慎因反作用力受傷，彈到海綿墊以外的地面，因傷勢過重緊急送至加護病房。對此，民視說明「據了解，演員替身於拍攝動作場面時，依拍攝須求自高台跳下，現場已依安全規格加強設置海綿墊，惟落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。」

疑似替身的家屬透過網路社群發文求助。（圖／翻攝Threads）

民視表示，「於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金，目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。民視也再審視要求，未來對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關。」

