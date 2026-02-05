《豆腐媽媽》爆墜樓意外！替身演員緊急送醫搶救 民視回應了

記者宋亭誼／台北報導

民視《豆腐媽媽》爆拍攝意外。（圖／翻攝自Threads）

一名替身演員近來替民視《豆腐媽媽》拍攝工地動作戲時不慎墜樓，家屬在社群平台以寵物視角描述思念爸爸的心情，發文寫道「今天已經第17天沒有看到爸爸了」，最後，原PO希望外界能提供當下發生意外的相關資訊，詢問：「有人知道1月20號在民視拍攝《豆腐媽媽》連續劇時發生的嚴重事件嗎？」，對此，民視也回應了。

民視回應替身演員意外。（圖／民視提供）

針對拍攝現場發生的意外事故，民視說明，該名替身演員當時依劇情需求自高台跳下，現場雖然已依安全規格加強鋪設海綿墊，演員落地瞬間卻因反作用力彈出海綿墊範圍，才會導致臉部受傷，不過製作單位第一時間已立刻安排傷者就醫，也全程陪伴治療。

民視已向家屬明確表達會承擔所有醫療費用，包含傷病期間收入損失補償、未來復健費用，以及適當的精神撫慰金。目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。最後，民視強調，劇組未來將對拍攝環境實施更嚴格的安全把關，避免類似情況再度發生。

