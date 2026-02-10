《豆腐媽媽》爆替身頭朝地墜樓重傷！民視演員王瞳首發聲 親曝「林口拍攝1原因很危險」

《豆腐媽媽》替身意外引發關注，王瞳（左圖）出席活動時首度回應拍攝安全議題。（鳳凰藝能提供、翻攝自threads）

民視八點檔《豆腐媽媽》日前爆出拍攝意外，替身演員蘇德揚上月（1月）20日拍從約4層樓高的鋼架跳下橋段，疑因下方防護不全而頭朝地重傷，事後電視台與其未婚妻對事故經過說法出現明顯分歧，掀起外界熱議。

而今（10日），民視演員王瞳、張家瑋、胡鴻達、黃少谷一同現身新北市板橋慈惠宮出席活動，首次在公開場合回應相關爭議，其中胡鴻達與王瞳的發言備受關注。

胡鴻達不在現場 低調盼事件圓滿

同劇演員胡鴻達坦言，意外發生當下自己並未在拍攝現場，因此不便多做評論，「只希望大家都能平安健康，不要再發生任何意外，事情也可以圓滿解決。」

廣告 廣告

被問到拍攝進度是否因此受到影響，胡鴻達語氣相當保守，僅表示自己目前專注在工作上，「其他狀況不太清楚。」他也透露，為了因應過年播出需求，劇組正全力趕拍存檔，日前才剛拍完第三波夜戲，甚至動用兩組人馬同步拍攝，就怕進度來不及。

王瞳曝拍攝風險是什麼？

而常在民視八點檔中出現的演員王瞳，雖然沒有與蘇德揚合作過，但仍坦言非常擔心對方的身體狀況，得知他已順利出院後，也讓她鬆了一口氣。

王瞳直言，八點檔拍攝本來就常有高風險橋段，尤其林口外景風勢強勁，連導演都曾開玩笑擔心她「會被風吹走」，「但拍動作戲求好心切，有時候真的難免會有擦傷、碰撞。」

王瞳也語重心長表示，雖然劇組在安全控管上都相當謹慎，但演員自身的警覺同樣重要，「自己安全，真的要自己顧。」

更多鏡週刊報導

「一句對不起都沒有」八點檔《豆腐媽媽》拍戲爆墜落意外 家屬PO出演員急救照無助訴經過

網拍竟是偷的？顧客下單他就動手 37歲賊開網購賣場「14起案件竊近百萬」

「想到就覺得害怕...」29歲陌生怪男公園想擄走幼孩！ 爸媽拿滑板車護子遭毆