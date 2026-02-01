《豆腐媽媽》王晴出軌李運慶遭罵「不守婦道」！親曬飆罵鐵證喊：不排除提告

娛樂中心／曾郁雅報導



女星王晴演出民視八點檔《豆腐媽媽》飾演王有美，與演出畫家「家軒」的李運慶有一段出軌戲碼，親密互動掀起觀眾熱烈討論，更有不少入戲網友會直接批評演員，王晴本人就曬出收到一連串網友謾罵，直批評她「不守婦道」、「沒羞恥心」等，讓王晴滿頭問號，更表示如果網友留訊息的本意是飆罵自己，「我不排除提告喔！」。







《豆腐媽媽》王晴出軌李運慶遭罵「不守婦道」！親曬「超扯鐵證」喊：不排除提告

王晴公開多則私訊截圖，內容包含「不守婦道」、「沒羞恥心」等辱罵言論，讓她直呼滿頭問號。（圖／翻攝自王晴@FB）

廣告 廣告





王晴演婚外情角色觀眾太入戲 遭網友私訊痛罵「不守婦道」

王晴於個人經營社群曬出兩張對話截圖，有入戲太深的觀眾，不滿王晴因為演出《豆腐媽媽》當中小三王有美，而特地來到她的私人帳號留言開罵：「太沒有羞恥心了，以為自己是誰啊」、「居然在畫室裡與別的男人」、「不守婦道的女人」、「脾氣大就不要怪別人」，還批評王晴專門來搞壞八點檔水準、刷存在感，更連罵「我看妳獎項也沒幾座，悲哀！」。

《豆腐媽媽》王晴出軌李運慶遭罵「不守婦道」！親曬「超扯鐵證」喊：不排除提告

王晴強調若持續遭到人身攻擊，不排除採取法律行動捍衛自身權益。（圖／翻攝自王晴@IG）

「是罵王晴還是王有美？」她霸氣喊不排除提告





該名網友繼續開罵王晴，認為她不要以為「長得美豔就可以任意妄為」、「跟其他人比還是差太多了」，讓王晴滿頭問號大汗顏，她親自在貼文公開回應該名網友：「這位小姐，請問你要罵的是王晴、還是王有美，麻煩你分清楚好不好？」，王晴認為如果網友只是針對劇情角色開罵，自己不會在意，「如果妳罵的是王有美，我會很開心；如果你罵的是王晴，我不排除提告喔！」，表達捍衛自己的決心。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：《豆腐媽媽》王晴出軌李運慶遭罵「不守婦道」！親曬「超扯鐵證」喊：不排除提告

更多民視新聞報導

才開戰鍾東錦！《好運來》米可白「倒地身影流出」網急關切內情曝

2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服

米可白遭酸「蹭動物流量」撈過界！本人上陣「打臉1句」網挺翻

