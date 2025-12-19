四季線上／韋冠宇 報導

民視最新八點檔《豆腐媽媽》上映在即，演員們如火如荼進行宣傳，拍攝期間的八卦軼聞就此傳出！李運慶提到和王晴有親密對手戲，卻被她提出的特殊要求嚇壞，王晴還一本正經地解釋，讓現場眾人直呼不可思議。

《豆腐媽媽》王晴拍戲有特殊癖好？李運慶曝拍親密戲前：被要求聞她「這裡」！

《豆腐媽媽》其中三位主要演員陳仙梅、李運慶、王晴這次到《姊妹亮起來》宣傳並分享拍戲心得，透露了不為人知的祕辛。李運慶表示王晴有一個和豔麗外表反差極大的習慣，某次對戲之前竟對他說：「我們可能之後有親密的舉動，所以你要不要來聞我的耳屎？」讓李運慶當場傻眼！

更嚇人的是，王晴還能煞有其事地說自己的耳屎很香，找人聞是為了證明「是否只有自己覺得香」，讓主持人嚴立婷戲稱「應該要做精神鑑定」，現場一片嘩然。

而根據「民視八點檔」官方粉專釋出的訊息，《豆腐媽媽》將在本（12）月23日緊接著《好運來》精彩大結局之後播出，敬請粉絲持續鎖定。

圖片來源／民視八點檔 FB粉專

