《豆腐媽媽》生出番外篇？宮美樂、馬國弼合體「謀一事」 楊繡惠也在其中
四季線上／陳軒泓 報導
八點檔《豆腐媽媽》演員馬國弼、宮美樂近期合體上節目《綜藝新時代》，與主持人阿翔、籃籃、楊繡惠來到台南展開一日遊，身為在地人的阿翔表示這回要帶著大家走訪特別的行程，第一站就表示要尋找「最強女鬼」，讓眾人嚇壞在原地，還急問要準備什麼工具，而宮美樂則表示自己只帶了餐具，笑說以為來台南是要吃美食的，阿翔則忍不住虧她是個貪吃鬼，笑翻全場。
由導覽員解說最強女鬼與當地的關聯，並透過走訪廟宇了解整段傳奇故事，而大家正投入聽著故事時，阿翔突如其來的大叫讓全場嚇一跳，連工作人員也被嚇得驚魂未定。只是故事還沒說完，導覽員先帶著藝人們前往下一間廟宇參拜，展開後續的故事。
而為了放鬆緊張的心情，在第二段故事展開前，宮美樂、馬國弼和楊繡惠三人開始演起戲來，還融入八點檔《豆腐媽媽》的劇情，馬國弼和宮美樂瞬間化身戲中的角色，楊繡惠不改潑辣性格演出，大嗆他們做的豆腐不行，搞笑演出逗樂全場，即興表演完後，宮美樂也向主持群介紹在《豆腐媽媽》的演出，提到自己是豆腐店的女兒，馬國弼忍不住笑虧「豆腐好不好吃，看身材就知道」，讓宮美樂打趣自嘲說：「我就是豆腐養大的小孩」。
《綜藝新時代》完整版立即看
