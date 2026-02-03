《豆腐媽媽》神祕父子亮相！尹昭德、黃尚禾「雙男神首對戲」火花四射

四季線上/綜合報導

民視八點檔大戲《豆腐媽媽》劇情再添重量級角色，實力派演員尹昭德回歸演出，與首次加入民視八點檔的黃尚禾組成全新「父子檔」，戲裡戲外火花十足。兩人接受訪問時不僅分享角色設定，也大談拍戲現場的溫暖氛圍，讓黃尚禾直呼：「完全顛覆我對八點檔的想像」。

尹昭德在劇中飾演夜市公會理事長「雷進達」，雖然學歷不高，卻在夜市界地位崇高，最驕傲的就是有一個當律師的兒子。談到這次回歸演出，尹昭德也被工作人員發現身形明顯結實不少，他笑說：「我現在一天只吃兩餐，然後花比較多時間運動。」更自嘲因為年紀漸長，怕代謝變慢，「所以要有自知之明啦！」一席話逗得現場笑聲不斷。

尹昭德回歸民視八點檔《豆腐媽媽》，飾演夜市公會理事長「雷進達」，氣場十足，一出場就讓人感受到角色份量。

首次挑戰民視八點檔的黃尚禾，飾演雷進達的兒子、律師「雷偉帆」，角色表面看似乖巧、努力讓父親引以為傲，私下卻有些叛逆，想用自己的方式證明能力。黃尚禾坦言，剛加入劇組時非常緊張，不論是台語台詞、拍攝節奏還是工作流程，都還在適應中，「但一進組就遇到昭德哥，真的讓我安心很多。」

黃尚禾分享，拍攝第一天尹昭德便主動陪他對戲、順台詞，耐心等他消化劇本，「我感受到的不是一個壓力很大的前輩，而是一個很溫暖的爸爸。」他形容那一刻彷彿真的進入了父子角色的狀態，讓演出自然不少。

首次挑戰八點檔節奏，黃尚禾直呼壓力不小，但也笑說在民視拍戲「就像回到家一樣溫暖」。

為了讓父子關係更貼近生活，尹昭德還即興加入「籃球設定」，在正式拍攝前問黃尚禾是否會打籃球，並將「從小爸爸帶兒子打球」的生活感融入表演細節中。尹昭德表示，有時一個小動作，就能幫助角色之間建立默契與情感層次。

談到八點檔拍攝節奏，黃尚禾坦言確實快速又高壓，尤其律師角色有大量專業台詞，心理壓力不小，但讓他感動的是，現場工作人員總是笑著鼓勵、耐心等候，「你會感覺到，大家真的希望你變好、被看見。」他也直言，在民視拍戲的感受就像「回到一個很溫暖的家」。

此外，兩位演員也提到角色造型的重要性，認為穿搭不只是外表，而是對角色理解的一部分。尹昭德與黃尚禾都為角色造型投入心力，希望觀眾一登場就能感受到角色的性格與份量。

尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》中組成全新父子檔，戲裡戲外默契十足，火花自然流露。

隨著尹昭德回歸、黃尚禾加入，《豆腐媽媽》父子線正式展開，觀眾期待兩人激盪出更多動人火花。

