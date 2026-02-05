四季線上／韋冠宇 報導

民視八點檔《豆腐媽媽》以萬家生活為劇情主軸，第三代角色之一「凱凱」（楊鈞訸 飾）與大人之間天真童稚的互動，為整個家庭增添更多溫馨氣氛，小演員突然興起唱著本劇當紅歌曲，更模仿起同劇演員宮美樂的語氣及動作，展現不為人知的才華，與私下可愛逗趣的一面。

目前就讀小學的楊鈞訸已有豐富表演經驗，昔日在《好運來》飾演童年「瑞達」，與飾演其母親「靜怡」的蔡燦得有許多對手戲，亮眼表現在當時便已引起關注；這次在《豆腐媽媽》飾演「智明」（藍葦華 飾）與「嘉蓮」（陳仙梅 飾）的獨子，展現更為自然成熟的演技，留下許多令人印象深刻的畫面。

《豆腐媽媽》童星破天荒開金嗓！嗨唱這「網路神曲」加碼模仿宮美樂全網驚豔

昨（4）日楊鈞訸分享自己趁著拍戲空檔，演唱網路爆紅歌曲《Welcome to 萬家》，並模仿宮美樂說話的表情與動作，展現演戲以外的才藝讓人相當驚豔，迅速湧入粉絲熱烈回應。

