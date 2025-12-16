《豆腐媽媽》萬家三本柱曝光！洪都拉斯、藍葦華譜硬漢父子至愛

藍葦華在工廠場景中專注製豆腐。（民視提供）

民視八點檔大戲《豆腐媽媽》釋出最新預告，是深刻描繪萬家豆腐的「萬家三本柱」，洪都拉斯飾演扛起重擔一家之主，與兩位不同姓氏的兒子藍葦華、曾子益，詮釋那種「嘴硬心軟」、說不出口的父子至愛。

洪都拉斯透露這次接演最大的收穫，就是劇組演員們都親身去學習製豆腐，「每一次做豆腐都有新的感受，那種豆漿沸騰的熱氣，跟我們演員在鏡頭前爆發的情感一樣，要耐得住熬煮，才能凝結成型。」

洪都拉斯飾演萬家大家長，將「嘴硬心軟」的父愛詮釋得深沉動人。（民視提供）

他特別提到與「大兒子」藍葦華的合作，是種「英雄惜英雄」的緣分，「深入了解之後，才發現我們有太多相似之處，都是從基層演起，聊起那段慘澹經營的演藝事業，真的令人無限感慨。他有永遠支持他的家人，我有永遠支持我的老婆，但我們的共同點是：從來沒有被現實所擊敗。」

洪都拉斯感性地說：「我們一路走來的事情，都可以把它當成一部血淚史來演。現在，我們把這份堅韌和情感，都灌注到《豆腐媽媽》裡。這就是萬家三本柱的精神，不論面對多大的困難，都要撐住這個家，請大家一定要支持，看我們真情流露的對手戲，體會那份硬漢背後，對家人深深的愛。」

曾子益（左）在劇中飾演萬家小兒子，成為父子之間最溫暖的潤滑劑。（民視提供）

以精湛演技著稱的藍葦華，飾演與老爸不同姓的兒子，他與洪都拉斯第一次合作，過程充滿了歡樂與感動。「小兒子」曾子益感受到滿滿的親情，「我很開心自己在萬家，有熟悉的謝瓊煖媽媽，也有藍葦華大哥。這次跟洪都拉斯演父子，因為劇中跟他同姓，我真實感受到爸爸對我的寵愛，那種被罩著的感覺真的很暖心。」

曾子益的角色宛如父子間的「潤滑劑」，「爸爸和大哥都是那種不太會表達愛的硬漢，我常常當起他們倆個之間的橋樑。萬家三本柱，大哥負責扛、爸爸負責撐，而我就是負責讓這個家更溫暖。就像豆腐一樣，看似柔嫩，卻能包容、融合各種食材。 我希望觀眾能透過我的視角，看到這一家人如何從爭執到和解，感受到傳統家庭最溫暖的力量。」

《豆腐媽媽》不僅是一部講述豆腐的戲，更是透過萬家三本柱的視角，刻畫出台灣傳統家庭中，男性不擅言辭卻深沉厚重的愛。這份用汗水與真情「磨」出來的親情故事，將於民視八點檔正式登場。

