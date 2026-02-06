四季線上 / 陳夙芳編輯

《豆腐媽媽》這幾集劇情不只有血有淚，更有情有義！撇除讓人看了嘴角上揚、滿滿「姨母笑」的傑英 CP 和勝玲 CP，還有兩位見義勇為的俠女——萬珍珍(宮美樂 飾)與高林月(梁佑南 飾)。她們在危機時刻挺身保護文英(曾智希 飾)和育玲(蘇晏霈 飾)，讓人見識到「女子力」爆發的情義。以下這兩場「解圍」戲，哪一幕最讓你大快人心？！

高林月 / 用實力打臉大男人：

面對大男人王正豪(吳皓昇 飾)的性別歧視發言，高林月選擇直接用實力（下訂五戶豪宅）打臉對方！更對育玲說出「有人瞧不起女人，但我視妳為珍寶。」這種帥，不是潑婦罵街，而是我不止有錢、有權、還有「我懂妳」的義氣。→精彩回顧

《豆腐媽媽》萬珍珍 vs 高林月：同樣是解圍，哪一幕最讓你大快人心？！

萬珍珍 / 家人是拿來護航的：

當全家都在審判「假結婚」的文英，只有她看出文英的真心，而選擇站出來護航，雖然她痛心被騙，但真正的家人，不是看那張結婚證書，是有難時不會落井下石，是願意跳出來遮風擋雨。→精彩回顧

《豆腐媽媽》萬珍珍 vs 高林月：同樣是解圍，哪一幕最讓你大快人心？！

