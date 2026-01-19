四季線上／韋冠宇 報導

蘇晏霈在八點檔《豆腐媽媽》飾演情路坎坷的萬家女兒「育玲」，因應劇情需要，以煥然一新的短髮造型亮相，在網上卻引起不同評價；此外更有觀眾擔憂，換髮型之後片頭「這一幕」是否就不會在劇中出現，連帶陳志強的戲份也受到影響，引起相當熱烈的討論。

育玲遭到丈夫家軒（李運慶 飾）的背叛，又被前東家陷害導致帳戶凍結，終於在玉蘭（謝瓊煖 飾）暖心關懷之下情緒崩潰，決定剪去一頭長髮以示告別不堪回首的過去，最新集數開始即以短髮造型亮相，連劇中角色也感到驚豔。

《豆腐媽媽》蘇晏霈全新造型「斬斷過去」！網評價兩極更憂：「他」會出現嗎？

蘇晏霈新造型在網路上出現不同的評價，部分網友表示「變回短髮了！好看」、「短髮看來更漂亮，也年輕多了」，然而多半網友持反面意見，寫下「蘇晏霈又變回萬年短髮了」、「長髮比較有特色，短髮很無聊欸」、「好可惜，育玲長髮很美耶」、「長髮育玲很美，剪短看膩了」，討論熱度不輸劇情。

另外則有網友發現，片頭曲中，陳志強出現的部分都與長髮蘇晏霈同框，而現在蘇晏霈換了造型，是否意味陳志強會更晚登場？這個話題同樣掀起熱議，大多網友並不擔心，仍十分期待他屆時與蘇晏霈擦出的火花，會為劇中帶來多驚彩的亮點。

