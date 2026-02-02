《豆腐媽媽》蘇晏霈喜秀新髮型電暈全網！疑似「好事近了？」她4字回應

四季線上／韋冠宇 報導

戲劇女星蘇晏霈在八點檔《豆腐媽媽》飾演豆腐世家第二代的「育玲」，感情與事業皆遭受過重大衝擊，心境也隨之變化，展現令人激賞的豐富演技；近期感性發文並再秀新髮型，便有粉絲關心是否「有好事了」？她也直接回應，引起熱烈關注。

蘇晏霈在劇中遭逢破碎婚姻之後，剪去一頭長髮，象徵告別過去、開啟新的人生，更專注在工作也讓另一段感情悄悄萌芽，可望和羅子惟飾演的「有勝」配對為新CP，耐人尋味的互動已引發無限遐想，後續發展有很高的期待值。

近日，蘇晏霈在社群分享近照並寫文抒發心情，髮型明顯與劇中的短直髮有所差異，有粉絲便直接問「是好事發生了嗎？😆」蘇晏霈也立刻回應「有就好了😭😭」看來無論戲裡戲外，蘇晏霈的感情線都是令人關注的焦點，女神魅力果然不同凡響。

