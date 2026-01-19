《豆腐媽媽》見面會登場！洪都拉斯認許久沒見女兒 親吐心聲：這一切都值得了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、宮美樂，及馬國弼共同演出的8點檔《豆腐媽媽》，收視率坐穩全國冠軍，劇組昨（18 ）日下午於Global Mall板橋車站舉辦粉絲見面會，吸引大批劇迷提前卡位朝聖，購物廣場人潮滿滿，現場氣氛相當熱烈。

《豆腐媽媽》洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、宮美樂、馬國弼全體亮相，一出場就引爆全場尖叫聲。（圖／民視提供）

演員群一登場便先帶來整齊又有氣勢的〈豆腐媽媽〉舞蹈，瞬間點燃全場氣氛，讓粉絲尖叫聲不斷、現場直接嗨翻。看到滿場粉絲熱情力挺，演員們也輪番分享心情。影后謝瓊煖開心表示，能夠和粉絲近距離互動真的非常感動，也當場許願希望未來能再舉辦更多場見面會，「不管在哪裡，只要能跟大家見面都很開心。」一句話讓現場粉絲歡呼不斷。

廣告 廣告

洪都拉斯在台上分享拍戲心聲，坦言雖然辛苦，但看到滿場粉絲支持，一切都值得了。（圖／民視提供）

蘇晏霈則感動說：「看到這麼多支持、喜歡《豆腐媽媽》的粉絲，真的覺得所有的累都瞬間消失了，謝謝大家，我們會繼續努力，拍出更好的戲。」洪都拉斯也坦言，「我已經很久沒有看到我女兒了，有時候也會想，我到底是要維持一個幸福的家庭，還是拍一部幸福的好戲給大家？但今天看到現場這麼多人，我真的覺得這一切都值得了。」

互動遊戲環節中，粉絲親手送上手作卡片，細心記錄角色與劇情細節，讓演員們直呼超感動。宮美樂感性表示：「每個細節、每個情節，大家都真的有看進心裡，這個真的超級無敵感動。」曾智希分享，「最近幾乎是沒日沒夜拍戲，今天可以出來透透氣、感受到大家的熱情，真的很棒。」曾子益則笑說：「每天都在攝影棚，這次可以跟大家近距離互動，感覺好像又充滿電一樣。」





更多FTNN新聞網報導

陳仙梅為戲做醫美！洪都拉斯遭酸「沒人了嗎」霸氣回應 鬆口出席陳漢典婚禮

洪都拉斯、藍葦華搭檔演父子！他揭兩人緣分 曝劇中汗流浹背親學做豆腐

林依晨心疼3歲女兒太堅強！外出工作視訊不哭讓她不捨 曝用倒數月曆安撫孩子

