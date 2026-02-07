《豆腐媽媽》遭勞動部認定違法開罰 民視回應了！

【緯來新聞網】一名參與民視八點檔電視劇《豆腐媽媽》拍攝的替身演員，日前在桃園一處工地拍攝動作戲時，從高台意外墜落造成顱內出血。事故影片曝光後引發關注。勞動部今（7）日公布調查結果，確認現場未設防墜措施，且未替該名替身演員投保勞工保險與勞工職災保險，已違反相關法規，將依法開罰。對此民視也回應了。

《豆腐媽媽》遭勞動部認定違法開罰。（圖／家屬提供、Google Masp）

勞動部表示，事故發生後，桃園市政府勞動檢查處已赴拍攝場地稽查，發現製作單位未依《職業安全衛生設施規則》規定設置防墜措施，已違反《職業安全衛生法》，將依法裁罰，實際罰鍰金額仍待調查結果確定；同時查出受傷替身演員未投保勞工保險及勞工職業災害保險，勞僱關係尚在釐清，若確認違規，最高可處未繳保費4倍至10倍罰鍰，並公開違規事由。



勞動部也已要求各地勞動檢查機構掌握外景拍攝時程，依風險程度加強查核，每年至少完成100場次檢查；另桃園市政府已指派職災勞工專業服務人員與傷者聯繫，提供法律諮詢、復健安排與給付申請等協助，事故原因與責任歸屬仍持續調查中。



對此民視（7日）下午發聲明回應和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。並強調公司一向重視影視從業人員的工作安全與權益，未來也將持續依循「影視業職業災害預防指引」，加強製作單位的管理與把關，確保拍攝環境的安全。

