《豆腐媽媽》首播收視稱奪冠！曾智希自爆首集險殺青 場面險象環生

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視8點檔《豆腐媽媽》昨（23）日晚首播，首集平均收視衝出 3.13 亮眼成績，穩坐全國收視冠軍寶座，最高1分鐘收視更飆破 3.69，吸引超過百萬觀眾同時在線守候。今（24日）中午特別於民視攝影棚舉辦「開盤豆花慶功」現場一線演員全員到齊，眾人齊聚品嚐熱騰騰的豆花，象徵「甜甜開盤、好運開播」，氣氛沸騰。

民視8點檔《豆腐媽媽》首播收視開紅盤。（圖／民視提供）

慶功會現場同時為12月壽星曾子益、曾智希驚喜慶生。曾智希感性分享，開拍初期差點在第一集就「殺青」，原來是劇情安排曾子益必須急剎車救她，場面險象環生。曾子益更爆料為了這場戲特別去考駕照，真的是要用生命保護女主角，兩人逗趣互動引發全場大笑。

12月壽星曾子益、曾智希驚喜獲慶生祝福，兩人感動又開心，笑容滿滿。（圖／民視提供）

至於剛卸下《好運來》重任又投入新戲的藍葦華感性表示，很榮幸能見證2部作品的榮耀交替。陳仙梅則笑說，大家聚在一起看首播、討論劇情的氛圍，就像真的家人一樣團結。演員群也大方預告後續精彩看點，洪都拉斯這次角色幾乎是本色演出，希望透過「嘮叨的長輩」形象，讓觀眾體會那份笨拙卻真誠的愛。吳鈴山形容角色如「見不得光的老鼠」，是極具挑戰的小人物故事，看完首播只有對家人滿滿的歉意，蘇晏霈跟王晴則預告接下來女性角色的衝突將更為激烈，展現演技張力。





