《豆腐媽媽》首播稱霸全台！平均3.13奪冠 演員群棚內嗨吃豆花慶功

《豆腐媽媽》昨收視奪冠，演員群今天慶功。（民視提供）

民視八點檔年度旗艦大戲《豆腐媽媽》昨（23日）晚首播，平均收視衝出 3.13 亮眼成績，穩坐全國收視冠軍寶座，最高一分鐘收視更飆破 3.69，吸引超過百萬觀眾今於民視攝影棚舉辦「開盤豆花慶功」。現場包括洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、于浩威、曾智希、吳政澔、張倩、吳鈴山、郭忠祐、李運慶、馬國弼、宮美樂、羅子惟、王晴等一線演員全員到齊，眾人齊聚品嚐熱騰騰的豆花，象徵「甜甜開盤、好運開播」，氣氛沸騰。

12月壽星曾子益、曾智希驚喜獲慶生祝福，兩人感動又開心。（民視提供）

慶功會現場同時為12月壽星曾子益、曾智希驚喜慶生。曾智希感性分享，開拍初期差點在第一集就「殺青」，原來是劇情安排曾子益必須急剎車救她，場面險象環生，驚恐的表情超級真實，曾智希也因劇情需要，被拉扯上衣，露出胸衣和赤裸半身，相當犧牲色相！

洪都拉斯分享角色心境，笑說本色演出，盼喚起觀眾對家人長輩的關心與愛。（民視提供）

《豆腐媽媽》以製作豆腐的洪都拉斯和妻子謝瓊煖為精神指標，洪都拉斯綜藝魂為戲增加不少笑點，戲裡他碎念、易怒、情緒多，彷彿男性更年期上身。謝瓊煖影后級的表演，與藍葦華、蘇晏霈、曾子益間家人孩子間的拉扯互動，展現出觀眾溫馨又熟悉的氛圍。飾演酗酒家暴欠債渣父的吳鈴山形容角色如「見不得光的老鼠」，也帶出劇中另一條故事線，反應社會上陰暗的一面。

宮美樂《豆腐媽媽》中是直播主，也有為角色經營萬珍珍IG。（民視提供）

《豆腐媽媽》首播即開紅盤，不僅延續了民視八點檔的高人氣，導演馮凱功不可沒。上一檔戲《好運來》昨晚也交出漂亮成績單，完結篇最高收視達 3.89。該劇自去年開播以來，260集總收視人員高達 748.4萬人，全台灣3人就有1人看《好運來》，圓滿完成任務。剛卸下《好運來》重任又投入新戲的藍葦華感性表示，很榮幸能見證兩部作品的榮耀交替；陳仙梅則笑說，大家聚在一起看首播、討論劇情的氛圍，就像真的家人一樣團結。

