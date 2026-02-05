《豆腐媽媽》驚傳拍攝意外！替身「高樓墜地重傷」電視台回應了

八點檔《豆腐媽媽》近日驚傳拍攝事故。（圖／民視提供）





民視八點檔《豆腐媽媽》近日驚傳拍攝意外，一名疑似替身演員家屬的網友在Threads上心碎表示，父親上月20日拍戲時發生嚴重事故，「今天已經第17天沒有看到爸爸了」。據悉，該替身演員依拍攝需求從高台跳下時，因反作用力彈出海綿墊範圍，導致臉部受傷，對此，民視也正式回應了。

該名網友在貼文中表示，已經長達17天未見到父親，「我單純而執著地希望，爸爸能回到我身邊，讓我的世界也會再次充滿溫暖和快樂。」同時也詢問外界是否知道1月20日在民視拍攝《豆腐媽媽》時發生的嚴重事件，希望可以藉此獲得相關資訊與協助。

廣告 廣告

針對該起拍攝事故，民視稍早回應表示：該名替身演員在拍攝動作場面時，依拍攝須求自高台跳下，現場雖已依安全規格加強設置海綿墊，但該演員落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，導致臉部受傷，「民視於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償。」

民視強調，將對該演員未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金，「目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。」同時也將對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關。



【更多東森娛樂報導】

●八點檔男星「暴瘦15公斤」！崩潰喊：為什麼要折磨自己

●米可白開刀切除神經！男友孫綻「貼心1舉動」暖炸

●陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級

