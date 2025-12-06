豆腐怎麼煮都沒味道？專家：鹽水汆燙5分鐘是關鍵

豆腐是不少家庭必備食材，不過常會出現外層醬汁濃郁、內部卻不入味的情況。對此，一名烹飪專家指出，豆腐在烹調前先用鹽水汆燙5分鐘是關鍵步驟。

豆腐在烹調前先用鹽水汆燙5分鐘是關鍵步驟 。（示意圖／pexels）

烹飪專家溫蒂（Wendy）在TikTok分享，透過鹽水汆燙處理，就能讓豆腐在快炒或滷煮時更容易吸收醬汁，無需事先冷凍、重壓或長時間醃製，僅需5分鐘即可完成準備工作。這項技巧來自她在大陸的母親傳授，且從科學原理來看也相當合理。

從科學角度分析，鹽水的滲透作用能將豆腐內部多餘水分排出，同時讓少量鹽分自然滲透進去，使豆腐在不過鹹的前提下增添底味。溫蒂解釋，加熱過程會讓豆腐的蛋白質結構稍微鬆開，縮短後續吸收醬汁或醃料的時間，不必再花費數小時醃製。經過汆燙的豆腐質地會變得更加紮實，烹調時不易破碎，適合用於麻婆豆腐、椒鹽豆腐、豆豉釀豆腐等各式料理。

廣告 廣告

溫蒂也公開具體烹調流程，首先將豆腐切成適當大小的塊狀或片狀，接著煮滾一鍋水並加入足量的鹽，也可以用高湯取代清水。將切好的豆腐放入滾水中汆燙5分鐘後撈起瀝乾，再用個人喜好的醃料醃製1至2分鐘。完成這些步驟後，無論是快炒、滷煮或氣炸都很適合，豆腐都能充分吸收調味料的風味。

延伸閱讀

疑Cloudflare故障！ Dcard、Canva一度大當機

近9成勞工挺週休三日！ 唯一前提「薪資不變」

工會指控違法解僱！ 台大啟動職場不法侵害調查