豆腐渣工程？新建案車庫地凹、牆現「大裂縫」

中國又出現豆腐渣工程了嗎？湖北一處新建案，住戶去年底才入住，近來卻發現地下車庫地面凹陷有長條裂縫，牆體裂成兩半石塊崩落，柱子也都變形，就怕大樓隨時倒塌，每天都住得心驚膽戰。

河北社區住戶：「9號樓底下地下車庫，整個從這一直整個裂下沉。」

民眾直擊地下車庫簡直裂得離譜，地面有長條裂縫，牆體好像被劈成兩半。

河北社區住戶：「看看這個牆成啥了，我都怕9號樓，突然給坐下來塌下來，整個9號樓下頭成這樣，這房能住嗎？誰敢住有人敢住嗎？」

這是湖北張家口一處新建案，卻殘破不堪感覺隨時就要崩塌。

河北社區住戶：「這兩天塌陷的更嚴重，一天比一天嚴重，中間是個凹陷處我跟你說，在這特別凹。」

地下車庫凹陷最嚴重的9號樓共有28戶，目前已經有10戶入住，居民看到新房樓下變成這樣每天膽戰心驚。

河北社區住戶：「承重樑縫隙特別大，特別害怕，到現在我們所有人，還在這個樓房裡邊住呢，具體哪天這個房子塌下來，或者塌不下來，我們真的是不知道。」

住戶質疑新房子蓋成這樣根本是豆腐渣工程罔顧人命，目前官方已經介入對樓房和地基安全鑑定，後續才能進行補救措施，但這讓住戶怎麼住得安心，江蘇丹陽就有大樓深夜突然開裂塌陷。

江蘇社區居民：「牆上有裂縫，然後夜裡就把，這棟樓都疏散掉了，兩點鐘疏散完的，發現得快，真的是發現的快，因為從夜裡到，現在就變成這樣子了。」

大樓明顯錯位窗戶扭曲牆面裂開，200多戶居民連夜疏散撤離，這個家可能也回不去了。

