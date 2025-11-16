豆腐遭八哥狂啄！新北餐廳後巷「直接裸放」 衛生局：最高罰2億

新北市一家餐廳的食材保存方式引發衛生疑慮，有民眾目擊該餐廳在北新路後巷將板豆腐裸露放置，導致遭八哥鳥啄食。雖然業者表示被啄食的豆腐已丟棄未使用，並已要求菜商改善送貨方式，改將豆腐裝在密封箱內，但此事件仍引起消費者關注。新北衛生局將前往稽查，若發現業者違反食品良好衛生規範準則且未限期改正，可依違反食安法處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

八哥鳥啄食豆腐。（圖／民眾提供）

事件發生在新北市新店北新路上的一家餐廳。根據民眾在14日上午9點25分的目擊，該餐廳後巷的板豆腐被直接裸露放置在木板之間，沒有額外用箱子密封，結果被兩隻八哥鳥站在紙箱上不斷啄食。目擊民眾對此表示，這家餐廳開在路邊生意算不錯，但這種做法非常愚蠢，因為那裡有很多鳥，即使只是暫時放置也不應該。另一位民眾則表示，看到這種情況感到噁心，難以接受，認為食材不應該放在外面。

對於此事，餐廳業者解釋，被八哥鳥啄食的豆腐已經丟棄，並未使用在餐點中。業者也表示已請送貨的菜商改善配送方式，在週日直擊時可見板豆腐確實已經被收在箱子裡，菜商從事發當天就已調整送貨方式。

新北衛生局將稽查。（圖／TVBS）

根據衛福部食藥署的食品良好衛生規範準則，業者保存食材應該遵守不得直接放置地面、建議離牆，同時應覆蓋或密閉。醫師提醒，食材若被鳥類啄食，可能被病原菌污染，人若食用可能導致食物中毒。

新北衛生局表示將派員進行稽查，如果發現有不符規定之處，將命令業者限期改正，若未改善，則會依違反食安法處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

