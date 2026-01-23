豆腐「加1物」蛋白質更完整！毛豆、豆漿這樣吃營養好吸收

「胺基酸互補」概念是健康飲食不可或缺的一環。國民健康署指出，人體需要多種必需胺基酸來合成完整的蛋白質，而植物性蛋白質中的胺基酸組成各有不同。透過豆類和全穀類搭配不同的植物性蛋白質，可彼此互補，幫助攝取更完整的蛋白質，提升營養吸收與利用率，有助於身體健康發展。

豆類蛋白質缺乏甲硫胺酸 全穀類可互補

豆魚蛋肉類食物是我們獲得蛋白質的主要來源，其中豆類如黃豆、黑豆、毛豆、豆腐等，是常見的植物性蛋白質來源。豆類不僅含有豐富的蛋白質與人體必需胺基酸，還提供鐵、鈣與膳食纖維等營養素。然而，如果蛋白質的攝取只依賴豆類，沒有搭配其他食物來源，可能會導致胺基酸組成不夠完整，無法提供身體所需的所有必需胺基酸。

以豆類為例，它們缺乏的胺基酸如甲硫胺酸，剛好是全穀類中相對豐富的；而穀類所缺的離胺酸，豆類又能補足，這就是所謂的「胺基酸互補」概念。透過搭配不同種類的植物性蛋白質來源，彼此互補，就能幫助我們攝取到更完整的蛋白質。

推薦豆類搭配全穀類 營養更完整

國健署建議，豆類可與全穀類或其他蛋白質來源一起食用，再適量搭配上其他蔬菜類、水果類與好油脂的食物，就是均衡營養的一餐。推薦的搭配組合包括：豆腐搭配糙米飯、毛豆搭配全麥麵包，以及豆漿搭配地瓜等。

透過「胺基酸互補」的概念，選擇多樣化的植物性蛋白質食物，並搭配均衡的飲食，不僅能提升蛋白質的營養吸收與利用率，更有助於促進身體健康發展。養成「豆」搭配全穀類的飲食習慣，讓你輕鬆吃出營養又健康！

