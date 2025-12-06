豆腐「煮不入味」 網紅教家藏秘招 5分鐘好吃又不易碎

不少人在烹調豆腐時，常會出現外層醬汁濃郁、內部卻不入味的情況。一名烹飪專家指出，豆腐在烹調前先用鹽水汆燙5分鐘是關鍵步驟，無需壓、冷凍或醃一整晚，就能讓豆腐在後續的快炒、滷煮過程中，變得更加入味。

在TikTok擁有超過9萬名粉絲的烹飪專家Wendy指出，想要豆腐煮得入味，用鹽水汆燙是非常重要的步驟，這是她來自中國大陸的媽媽教的秘訣，且從科學角度來看也說得通。

Wendy指出，鹽水的滲透作用，能將豆腐多餘水分逼出、少量鹽分自然滲入，使其在不過鹹的情況下更有底味；加熱則能讓豆腐中的蛋白質結構稍微鬆開，使豆腐能在短時間內吸收醬汁或醃料，省去長時間醃製的步驟。

Ｗendy表示，經過汆燙處理的豆腐會變得更紮實、不易碎，適合應用在麻婆豆腐、椒鹽豆腐、豆豉釀豆腐等料理中。她也分享烹調步驟：

1.將豆腐切塊或切片。

2.水煮滾後加入足量的鹽，也可以用高湯代替。

3.將豆腐放入煮5分鐘。

4.撈起瀝乾後，用自己喜歡的醃料醃1至2分鐘。

5.接著快炒、滷或氣炸，都很適合。

