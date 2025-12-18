豆花妹工作中意外受傷！「被坦克車撞」全是紅紫瘀青 粉絲超心疼

蔡黃汝發文還原受傷過程。（粘耿豪攝）

女星「豆花妹」蔡黃汝2008年憑藉亮麗外貌與清新氣質在PTT表特版爆紅，隨後順勢進入演藝圈，擁有「表特版女神」封號，出道以來橫跨主持、戲劇與歌壇，形象親民。未料她昨（17日）突然在社群曝光一張受傷照，透露工作時發生意外，畫面一出立刻引發粉絲關心。

從蔡黃汝的Instagram限時動態可見，受傷處有明顯瘀青與擦傷痕跡，深紫與紅色瘀痕交錯，令人看了相當心疼，蔡黃汝語氣自嘲，還原當下情況寫道：「錄個影好好的，被坦克車撞，假使有車關可能也因此解掉了」，用轉念來自我安慰，也試圖安撫粉絲情緒。

廣告 廣告

蔡黃汝透露在工作過程中受傷。（圖／翻攝自Instagram @fafa19871115）

她進一步笑說：「好好笑，當自己洪金寶慢動作護身。」以幽默方式形容自己在意外瞬間的反應，展現一貫樂觀正能量性格。儘管本人輕描淡寫，但不少粉絲仍湧入留言關心傷勢，叮嚀她要好好休息、注意安全，也希望她早日恢復，期待她在休養後，能以最佳狀態重返螢光幕，繼續帶來更多作品。

蔡黃汝2008年在台灣故事館打工、賣豆花的照片被網友放到PTT分享後，清純樣貌驚豔不少人，讓她一夕之間網路聲量暴漲，之後還受邀到綜藝節目參加「超人氣店花」的單元。2010年，她以《幸運女神－初道紀念音樂年曆EP》正式出道，之後便跨足戲劇圈，曾出演過《1989一念間》、《我的愛情不平凡》、《我的青春沒在怕》等偶像劇。如今她更成為實境節目《飢餓遊戲》的主持人，無偶像包袱的敬業態度圈粉無數。

更多中時新聞網報導

陳芳語抱病拍MV 挑戰高倍數對嘴

魏如萱經紀公司澄清無護愛小帳

專家籲帶狀疱疹疫苗納公費