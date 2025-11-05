豆製品害人痛風？醫揭驚人答案：「1水果」真會釀悲劇

記者施春美／台北報導

醫師江守山表示，黃豆製品雖富含普林，但研究發現，反而會降低痛風發作機率。(示意圖/pixabay)

台灣痛風患者約有百萬人，許多人認為豆製品會誘發痛風，但醫師江守山表示，黃豆製品雖富含普林，但研究發現，反而會降低痛風發作機率，因內含的大豆異黃酮是強抗發炎的物質，反而會抑制痛風關節炎，因此豆製品反而可以抑制痛風發作。「但是，番茄、鵝肉會誘發痛風發作。」

腎臟科醫師江守山在其臉書表示，黃豆的普林含量雖然高，可是研究發現，它可以降低人體的痛風發作機率。江守山也曾在健康節目中表示，以19歲以上國人四高盛行率的數字而言，高血壓普及率達26.3%、高血脂普及率25.4%、高尿酸普及率13.8%、高血糖10.9%。「高尿酸問題比高血糖更嚴重！」

一般人認為，誘發痛風的食物包括紅肉、海鮮、啤酒、豆製品、手搖飲，江守山表示，豆製品中的黃豆因富含大豆異黃酮，是強抗發炎物質，因此可抑制關節炎，讓患者痛風不會發作。

至於啤酒，江守山表示，因啤酒本身為高普林食物，會增加尿酸的生成，且啤酒同時會阻擋人體的尿酸的排泄，「啤酒確實會強烈誘發痛風發作。」

他表示，值得注意的是，番茄並非高普林食物，卻會觸發痛風發作。「另外，研究發現，鵝肉也會導致痛風發作。」

人體內高尿酸是否必然引發痛風發作？江守山表示，經統計，70~80%者透過飲食控制，亦即少吃高尿酸食物，可降低痛風發作機率；「另外20%痛風患者即使透過飲食控制也無法改善痛風問題，這時只能服用降尿酸藥物。」

江守山並表示，市面上常見的降尿酸藥物有3種，經過實證，均不會傷胃、傷肝、傷腎。「但痛風發作臨時服用的止痛藥，則會嚴重傷害肝腎。」因此，痛風患者應該規律服用降尿酸藥物，也勿應急地服用止痛藥。

