豆製品選「非基改」才安心？營養師授3招避雷選購
生活中心／林依蓉報導
不少民眾到超市選購豆腐、豆漿時，總會特別挑選「非基因改造」產品，擔心吃到基改黃豆會影響健康，甚至讓DNA突變。對此，李氏聯合診所營養師曾建銘近日在臉書發文指出，其實「基改」與「非基改」黃豆在營養價值上差異不大，真正需要留意的是「種植過程」與消費者的「選擇權」，只要掌握幾個選購重點，外食偶爾吃到基改原料也不用太緊張。
不少民眾到超市選購豆漿時，總會特別挑選「非基因改造」產品，擔心吃到基改黃豆會影響健康。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）
不少民眾在超市選購豆漿、豆腐時，看到「非基因改造」才敢放進購物車，擔心吃到基改黃豆會對健康造成影響。對此，營養師曾建銘近日在臉書發文表示，基改與非基改黃豆在「營養成分」上幾乎沒有差異。事實上，人體消化系統就像「超強碎紙機」，不論是基改或非基改黃豆，進入腸胃後，DNA與蛋白質都會被分解成核苷酸與胺基酸，無法直接影響人體細胞。相關檢驗也顯示，基改與傳統黃豆在蛋白質、脂肪及纖維含量上，並沒有顯著差異。至於為何仍有人反基改，關鍵在於多數基改黃豆的設計目的，是為了提高對除草劑的耐受性，例如嘉磷塞（俗稱年年春）。在這樣的情況下，農民能夠大面積噴灑除草劑，有效清除雜草，同時不影響黃豆生長，對提升農業產量確實有明顯幫助。不過，站在消費者立場，仍難免會擔心除草劑可能殘留在作物中，進而對健康造成潛在風險。
營養師曾建銘建議民眾可以透過「認清標示、慎選來源、多吃綠菜」3原則，就能安心享受豆製品，不必過度恐慌。（圖／翻攝自臉書「吃對營養所｜建銘營養師」）
針對民眾該如何聰明選豆，營養師曾建銘建議可掌握3大原則，就能安心享受豆製品。他強調，別因為對基改的未知擔憂，而避開豆漿與豆腐，畢竟黃豆本身的優質營養價值，遠比那些尚未證實的流言來得更有健康效益。
1.認清包裝標示
法規規定基改原料必須明確標示，購買前翻到背面確認最保險。
2.慎選散裝來源
傳統市場散裝品若無標示，可直接詢問店家或選擇信譽良好的有機商店。
3.外食族代謝策略
平價加工品（如炸豆皮、百頁豆腐）使用基改原料機率較高，偶爾吃到不必過度焦慮，只要多喝水、多吃深綠色蔬菜，就能有效幫助身體代謝。
原文出處：豆腐、豆漿只挑「非基改」一定比較安心？營養師曝真相：掌握3招外食族也不怕
