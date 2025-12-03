豆輪不是豆製品 魚豆腐、百頁豆腐也不是豆 熱量爆表根本像吃肥肉
資深菜販廖炯程經常在臉書分享葉菜與食品知識，日前他在臉書上說，大家常說的「豆輪」，名稱雖然有「豆」字，卻跟豆製品沒關係，其原料是小麥麵筋和大豆沙拉油，每100g熱量有500以上大卡，雖然蛋白質含量高，但完全是「熱量刺客」，提醒健身和瘦身族群不要吃太多。
不只豆輪不是豆製品，廖炯程也說，坊間常見的百頁豆腐、雞蛋豆腐和杏仁豆腐，其實與「豆」也無關。
看更多：豆腐真是瘦身救星？豆腐居然不適合每個人！豆漿這樣喝「不會補鈣」
豆輪是麵製品 每百克熱量達500大卡
廖炯程表示，豆輪雖然名稱中有「豆」字，卻與豆製品無關。它的主要原料是小麥麵筋和大豆沙拉油，屬於麵粉家族的一員。豆輪的蛋白質大多來自麵筋，他笑稱「只有油炸時使用的大豆油與豆類有關。」
雖然豆輪和豆製品無關，但是口感外脆內軟，卻是素食界的「小麥肉片」，是肉質口感的替代品。豆輪每百克就有50克蛋白質，是素食者攝取大量蛋白質的來源。
廖炯程透露，豆輪是素食界的「萬用肉」，無論在滷味攤、熱炒店、蔬食便當或素食火鍋中都很常見。將蒜頭爆香後加入豆輪切片，也能製作出類似肉料理的口感。
但是它也含有20克碳水化合物，且因容易吸汁又經過油炸，每100克熱量超過500大卡。廖炯程直言，豆輪根本就是「熱量刺客」，建議健身和瘦身族群不要吃太多。
豆輪南部多稱麵輪
他的文章引發網友熱議，有人分享，「從小到大都叫它麵輪仔，在外聽到的也是，豆輪，第一次聽到」、「我們南部都是叫它麵輪（米練）耶，反而是第一次聽到豆輪的說法」。
網友分享豆輪料理 建議先泡水去油
對於豆輪的料理方式，網友也紛紛分享心得。有人說，「薑爆香，滷麵輪跟香菇、糖、醬油少不了，滷完成了，再把剛才泡乾香菇的水放進去滾，然後完成」、「阿嬤以前滷肉，加了麵輪吸飽滷汁真的很好吃」。
也有網友建議，「我每次要煮它前都會先泡開，用水煮過，能去除掉大部分的油」，以減少油脂的攝取，畢竟豆輪經過油炸，對於注重健康和體重管理的人來說，不宜過量食用。另外，豆輪料理吸飽醬汁雖然好吃，但也是高鈉食物，小心吃進「血壓殺手」。
看更多：豆漿影響抗癌藥效！亂吃胃藥、抗生素削弱治療效果 抗癌飲食這樣吃
百頁豆腐是脂肪炸彈 營養師形容根本是「肥肉」
除了豆輪不是豆，廖炯程也指出，百頁豆腐、雞蛋豆腐和杏仁豆腐都不是真正的豆腐。他解釋，傳統豆腐是以黃豆磨成豆漿，再加入鹽滷或石膏凝固，壓製成形而成。
而百頁豆腐則是以大豆蛋白為基底，加入大量沙拉油和少許修飾澱粉來增加Q彈與咬感，最後再加鹽調味，蒸熟成形。簡單來說，百頁豆腐是大豆蛋白與沙拉油的混合物，經機器擠壓塑形、蒸熟後冷卻切片而成。
廖炯程強調，每百克百頁豆腐中，蛋白質含量僅13％，不同品牌的脂肪含量約占13至25%。也就是說，每吃一口百頁豆腐，就有1/4的成分是沙拉油。
他說百頁豆腐根本是一塊「脂肪炸彈」，熱量幾乎是真豆腐的一倍。雖然食物沒有絕對的好壞之分，但許多人誤以為百頁豆腐是健康減脂的選擇，殊不知其脂肪含量超出想像。
而營養師李婉萍也說，百頁豆腐為了製造出特殊的口感，蛋白質含量相對較少，油脂比例卻極高。以50克的百頁豆腐為例，其熱量高達109大卡，僅3小塊的熱量就超過一碗白飯（約270大卡），堪比「肥肉」。
雞蛋豆腐主成分是蛋 杏仁豆腐是杏仁粉
至於雞蛋豆腐和杏仁豆腐，廖炯程也說明，它們同樣與豆腐無關。雞蛋豆腐的主要成分是雞蛋，而杏仁豆腐則是用杏仁粉加上海藻膠製成。
榮養師余朱青也曾在臉書提醒，現在很多豆腐做法並不是依照古法，而且會加入一些添加物，沒營養卻增加熱量，像火鍋中常見的「魚豆腐」也不是豆腐，主要成分是魚漿和其他添加物，鈉含量很高。
余朱青也說杏仁豆腐成份沒有大豆，主要是由杏仁、糖、鮮奶或奶粉製成，蛋白質含量不高，又含有較多糖，要適量食用。
看更多：40後變瘦卻顯老！少吃1食物臉變垂 每餐都要吃+350克蔬菜不怕變老
廖炯程的貼文引起網友熱議，許多網友都說「一直以為是豆製品，熱量也太高，是吸了多少油」、「沒想到居然不是豆製品，天哪」。這些反應凸顯出，許多人對於食材的成分和營養價值缺乏了解，容易被名稱誤導。
◎ 圖片來源／翻攝自廖炯程臉書
◎ 資料來源／廖炯程菜販．李婉萍營養師．余朱青營養師
