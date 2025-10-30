豆農笑了！美財長：中國每年將採購2500萬噸

▲美國財政部長貝森特（左）宣稱，川普此次亞洲行收穫頗豐。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平，昨（30）日在韓國釜山會晤，雙方就近期經貿糾紛達成一些共識，包含川普政府相當重視的大豆外銷問題，因為這關乎美國豆農的生計。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，作為與中國達成的貿易協議的一部分，中國已同意在本季購買1200萬噸美國大豆，並承諾未來3年、每年購買2500萬噸。

根據《美聯社》報導，貝森特30日接受美媒採訪時表示，美中不排除下週簽署協議，美國將暫停實施「實體清單」（Entity List ）限制措施，為期1年，而中國則恢復採購美國農產品，如大豆，將從現在到明年1月，從美國購買1200萬噸。

貝森特聲稱，中國承諾，未來3年內，每年購買2500萬噸大豆，此外，還有其他東南亞國家也同意再買1900萬噸，但未具體說明購買時間。

貝森特還樂觀的表示，對於那些被中國當作政治棋子、偉大的大豆種植者們，情況已經不復存在，他們應該能在未來幾年繁榮發展。

除了大豆，貝森特也提到了TikTok，透露雙方在吉隆坡會談時，已確定有關TikTok的轉移協議，將在未來數週或數月內推動相關工作，讚嘆本次由川普率領的亞洲之行，可能為美國帶來2兆美元的投資。

