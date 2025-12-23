豆類、高麗菜都上榜！腸癌、腸道憩室患者別多吃 小心腸道被撐破

許多民眾認為豆類、高麗菜等蔬菜多吃有益健康，但大量攝取容易產氣發酵的食物，會讓腸道內壓力急遽上升，特別是有腸道憩室、大腸癌或腸道狹窄的患者最應小心，過多氣體累積在阻塞處，可能把腸壁撐破。

魚刺雞骨等尖銳異物下肚，是腸穿孔最直接也最危險的因素。

秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書粉專發文指出，錯誤的飲食習慣與觀念可能導致腸穿孔危機。他強調，魚刺雞骨等尖銳異物下肚，是腸穿孔最直接也最危險的因素，不能只看「有沒有卡在喉嚨」。

許多人以為魚刺吞下去就會被消化掉，但其實尖銳異物刺穿腸道的關鍵在於物體尖銳度和吞入位置，魚刺、雞骨、鴨骨在通過消化道時，可能會刺穿食道、胃壁或腸壁，因此吃魚時一定要小心剔除魚刺，細嚼慢嚥。

許多人以為魚刺吞下去就會被消化掉，但其實可能會刺穿食道、胃壁或腸壁。（圖／Photo AC）

黃士維表示，過量食用發酵產氣食物是最容易被忽視的飲食風險。當過多氣體積在阻塞處無法排出，就可能把腸壁撐破。此外，堅硬又難消化的食物也是造成腸穿孔的因素之一，這要看個人腸道狀況，對健康腸道來說可能沒大礙，但有憩室、潰瘍、發炎性腸道疾病的人就得小心，這類食物必須充分咀嚼。

黃士維也提醒，長期濫用止痛藥又配酒、咖啡等刺激性食物，隱藏許多穿孔風險。暴飲暴食容易讓腸道壓力過大，特別是有腸阻塞、腸沾黏、腫瘤的人，要小心這種「機械性壓力」造成的腸穿孔危機。他呼籲民眾，堅硬食物不要一口吞，應充分咀嚼後再吞嚥，才能降低腸穿孔的風險。

