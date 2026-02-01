豈容「幽靈外賣」借助平台之體還魂害人／張全林

▲圖為某外送門市後廚的場景，煎餅直接放置在紙殼上。

張全林

宣稱「大廚現炒 拒絕預製菜新鮮食材」的“小碗菜”，卻是“爐台黢黑一片，地板粘腳且散落著多個煙頭，三台微波爐內沾滿了黃色粘液，電飯煲加熱著料包”；號稱“私域外賣”的小店，操作員不穿工作服不戴口罩，爐台骯髒不堪，廁所與廚房聯通，門簾滿是油污……近期，大陸一批違規「幽靈外賣」被河南鄭州的外賣騎手舉報，相關部門業已查實。

一

民以食為天，食以「安」為先，外送安全是老百姓的「心頭事」。所謂“髒外賣”、“幽靈外賣”沒有堂食場地，證照不符，採取租借證照、使用虛假地址、偽造門店照片等手段，在外賣平台上偽裝成合規店鋪經營，線上光鮮亮麗，線下“髒亂差”，最終都要演化為食品安全隱患。

食品安全是民生底線。近年來，網路餐飲發展迅速，點外賣已成為不少消費者的生活日常。根據中國互聯網資訊中心數據，截至2024年12月，大陸網路外送用戶規模已達5.92億人。 2025年3月，中共中央辦公廳、國務院辦公室要求進一步強化食品安全全鏈條監管，國務院食安辦也印發通知，要求依法依規、從嚴從快打擊「幽靈外賣」、網路食品交易第三方平台提供者未履行審核查驗義務等違法行為。

「幽靈外賣」已成為社會治理的頑症。針對「幽靈外帶」亂象，市場監管部門、外送平台等相關方持續進行治理，但由於商家數量龐大、變動頻繁等多種原因，按下葫蘆浮起瓢，違規經營問題依然突出。有些商家在被處理後透過更換名稱、標誌等方式重新上線，擾亂市場秩序，損害消費者權益，讓人防不勝防。如何強化網路餐飲監管，消除廣大消費者“舌尖上的焦慮”，已成為亟待破解的難題。

二

借力「隨手拍」整治「幽靈外賣」有明顯優勢。外送騎士群規模大、活動範圍廣，高頻出入餐飲場所，最具監督條件。鄭州市推出的“隨手拍”，動員全市外帶騎手註冊。騎士在取餐時發現後廚衛生或證照問題，可隨時拍照舉報，每條線索經核實後可獲得50元獎勵。騎手最了解哪些外賣店後廚是否乾淨，“隨手拍”讓騎手變成了“移動監控”，有助於破解外賣監管人手有限、覆蓋不足的難題，讓隱蔽的後廚亂象得以曝光，對不良商家能夠形成有效震懾。

消費者看不見的廚房不該是監管死角。對外賣亂象採取群防群治當然必要，但在治本上還是需要形成監管閉環。鄭州市也上線“明廚亮灶可視化監控監管”平台，並引入“AI智能巡查”，監控數據全覆蓋，全時段監控後廚衛生、秩序，實現對餐飲後廚操作全過程可視化、動態化監管。這項措施推動市場監管從線下有限頻次的檢查，轉向全天候、全覆蓋、可回溯的線上動態巡查轉變。

「隨手拍+閉環處置+獎勵激勵」的機制設計，可實現問題快速流轉，建構起「發現—處置—回饋」的治理閉環，無疑為外帶食品安全加固了堤防。

三

外送餐飲安全監管，平台具有主體責任。說到底，保障外送食品安全，餐飲服務提供者、牽線塔橋的平台和奔走大街小巷的配送者，都應有各自的責任。而平台作為中間環節，手托兩頭，靠佣金生存，拿消費者的錢就該為消費者辦事，對入駐餐飲業者理應善盡把關之責。平台作為行戶，不能只是一個撮合買賣的角色，還應該負起安全主體責任。

平台絕不能為降低人工成本，而對入網餐飲服務提供者的經營資質、加工製作、衛生環境等進行監測和把關，只是做做樣子，以人手有限搪塞了之，更不能有意無意的留「空子」。根據2025年12月市場監理總局發布的《外帶平台服務管理基本要求》國家標準，商家進駐平台需提供GPS定位的「一鏡到底」影片。這些規定不能只是躺在紙上，更容不得默許弄虛作假。

在監管手段上，外帶平台必須開放線上「明廚亮灶」專區，鼓勵餐飲商家採取後廚直播方式，讓消費者眼見為實，看得見、吃得放心。透過鋪設AI攝影機辨識違規行為、即時直播展示後廚場景、搭建專區傾斜流量等方式，讓合規經營的商家被消費者看到，食品安全才能真正可感可及。餐飲加工製作的透明化，會贏得更多消費者的光顧。

引入技術賦能，是強化監理效能的必取之策。實際上，僅靠上門巡查督導、“隨手拍”，難免掛一漏萬，已經不能滿足外賣行業監管的現實需求。長遠打量，需建構立體監督體系，活化外送產業鏈上各環節維護食品安全的主動性。 （照片翻攝畫面）