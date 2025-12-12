豊漁10週年限定星光晚宴 1/5、1/6登場

【記者柯安聰台北報導】豊漁餐飲（7847）集團迎來成立10週年的重要里程碑。旗下米其林二星日本料理「盈科EIKA」與米其林一星當代料理「Impromptu by Paul Lee」，將於2026年1月5、6日 隆重推出2夜限定的10週年主題晚宴。



此次盛宴由盈科EIKA料理長稗田良平與Impromptu by Paul Lee主廚李皞（Paul Lee） 首度攜手合作，以「10年」為題，呈現前所未有的四手聯彈饗宴。晚宴不僅將推出多道主廚全新創作料理，雙方侍酒團隊亦將共同策劃精緻細膩的餐酒搭配，完整展現10年淬鍊的風味高度，精彩可期。



豊漁餐飲集團董事長朱𩃀理表示，在集團成立10週年之際，能同時迎來盈科摘下米其林二星，以及Impromptu by Paul Lee正式加入集團，對我們而言意義非凡。特別感謝稗田主廚與Paul主廚—2位在餐飲界極具地位的料理人，選擇在這個重要時刻與豊漁同行，讓我們看見台灣精緻餐飲更多可能。



朱𩃀理進一步指出，10週年的意義不僅是回顧，更是面向未來的重要起點。他表示：「這場餐會象徵我們對所有夥伴與賓客的感謝，也代表集團已準備好迎向下一個10年—持續深化品牌力、擴展人才布局、強化供應鏈與國際合作，讓台灣的料理與餐飲品牌在國際舞台上被更多人看見。



同時他也透露，2026年「Impromptu by Paul Lee」將啟動全面升級改裝計畫，透過嶄新的空間設計與服務體驗，打造更完整的高端餐飲樣貌；此外，由李皞主廚監製的民生型西餐品牌亦正積極籌備中，預計於2026年上半年推出，進一步拓展集團的品牌版圖。（自立電子報2025/12/12）