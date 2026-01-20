豎琴名家李哲音走進龍崎國小 引領孩子進入豎琴音樂奇妙世界

豎琴演奏家李哲音（後排左三）到龍崎國小演出。（記者黃文記攝）

記者黃文記／龍崎報導

來自城市的豎琴演奏家李哲音老師日前驅車來到偏區龍崎國小，為校內師生帶來一場獨特的音樂分享、體驗。李老師攜帶精緻豎琴走進校園，引起師生好奇，在校方的協助下，將樂器安置於視廳教室，引領孩子們進入豎琴音樂的奇妙世界。

活動在友善而溫馨的氛圍中展開，李哲音老師首先向學生們介紹豎琴的歷史淵源、結構特色與演奏技巧，並以生動有趣的方式講解樂器的音色與演奏姿勢；接著，他現場演奏多首經典樂曲與動畫曲目，優雅的音符彷彿在教室裡流動，讓學生們沈浸在溫柔而細膩的琴音中。

活動中，孩子們近距離感受豎琴的魅力，並有機會在李哲音老師的引導下親自撥動琴弦。第一次觸摸豎琴的大朋友與小朋友們都被這架大型樂器迷人的聲音所吸引，臉上洋溢著新奇與喜悅的笑容。

龍崎國小校長陳賢璁表示，這次表演由德高國小校長劉裕承牽線促成，更感謝李哲音老師特意到校演出與分享。這已是李老師第四百八十六場次到校園演出，很高興能有這樣的機會讓學生們認識豎琴這項少見的樂器，更拓展了他們對音樂的興趣與理解。

陳賢璁校長指出，音樂是心靈的語言，希望透過演出活動，讓孩子們能更勇於探索藝術與文化。這場豎琴音樂會不僅是一場演出，更讓學生們享受了一堂生動的音樂教育課，為學校的藝文學習注入新的活力與感動。