豐原五口命案移審台中地院 主嫌女團購主首度到庭

台中豐原王家一家五口遭投資詐騙走上絕路，檢警追查發現死者遭「團購主」李姓女子騙走1500多萬，李女遭檢方依詐欺等罪嫌起訴並具體求刑15年，今（22）日台中地院首度開庭審理。

回顧此案，去年7月2日豐原王家1家5口集體輕生死亡，留下書信稱遭「團購主」李女陸續詐騙損失1500多萬，檢警查出李女於2024年6月透過王家長女同學張姓美容師介紹認識王家人，用「龐氏騙局」慣用手法，聲稱每月可獲取本金10%利潤且保證還本，向被害人收共詐得500萬元。

李女食髓知味又以話術稱買賣黃金可賺取利潤，誆稱只要刷卡買1兩黃金約10萬元就可獲得4000至1萬元不等利潤，又從王家人身上騙走1035萬7003元，王家人發現李女未付信用卡費，認為有異表示不願再投資，卻遭李女恐嚇要求支付違約金，若不支付就會找人對王家人不利，王家人嚇得拿房子向向李姓女子指定的當鋪抵押200萬元，其中176萬被李女拿走。

案件曝光後檢警組成專案小組逮捕李女與張女偵辦，複訊後李女遭羈押禁見，台中地檢署去年11月14日全案偵結，檢方認為李女不僅透過詐騙巨額資金，還恐嚇被害人導致王家五口喪命惡行重大，且始終否認犯行影響證人毫無悔意，依詐欺取財、銀行法、洗錢、偽造準私文書、恐嚇取財等罪嫌將她起訴，並建請法官重量處15年徒刑，全案移審台中地院今（22）日首度開庭，李女也被借提到庭。

