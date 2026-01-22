豐原五口命案開庭！女團主改口全認罪 王家家屬：去獄中贖罪、不和解

在押的李女，改口認罪。

去年震撼全台的台中豐原王家五口命案，被依詐欺、洗錢、恐嚇等罪起訴的李姓女團購主，今（22）日在押解下到臺中地院首度開庭，李女一開口即表示，對於檢察官起訴的所有事實，她全數認罪，也希望與其他被害人和解。不過，被害人王家代理人表示，支持檢察官求重刑，「希望她在有生之年，在獄中完成贖罪」。

法官黃立宇當庭問李女，為何去年11月14日移審地院時，李女矢口否認犯罪。李女供稱，羈押期間有翻閱法律書籍、詢問相關法律知識，才知道自己的行為觸法，所以改口全部認罪。

不過，李女律師代為表示，有關洗錢的部分，李女的帳戶是自己可以掌控用的，不是用來做洗錢斷點，意指否認洗錢罪嫌。公訴檢察官對此表示，李女將犯罪所得用於償還自身債務、轉匯房租、其他被害人投資獲利帳戶，隱匿財產，明顯涉及洗錢行為。

法官詢問李女回應，李女表示，洗錢罪她也認了，無爭執，「我知道錯了，我都認罪」。不過李女提出有精神疾病病史，有轉診單可以證明。

不過被害人王家家屬代理人林瓊嘉表示，犯後態度分成認罪和贖罪兩個層面，李女案發時先串證，又偽稱生病需打藥劑生活，直到被起訴收押，見罪證確鑿，只好全數認罪，固然很好，但是李女傷害的是五條人命，贖罪部分呢？從死者「我們被威脅、逼迫、恐嚇，我們笨、被騙，只能用死亡面對」的遺言，這是如何絕望，且死者竟然要唯一活著的二女兒丈夫（在軍中）要「好好活著」，至今家屬仍痛苦煎熬在接受心理輔導中。

因此林瓊嘉代替家屬表示「不考慮和被告和解」，且支持檢方求處15年重刑，「要她（李女）在有生之年，在獄中完成贖罪」。

起訴指出，嫌犯李女（45歲）頻有財務糾紛，為填補資金上的缺口，，以「團購投資」「黃金投資」等詐術向豐原王家五口等被害人詐得投資款。王家5人在前年5月間發現未收到獲利有異，表示不投資了，卻引來李女「欺善」，恐嚇王家未於3個月前告知不投資，影響營運，須賠償已領取利潤總額違約金，強索530萬元。

李女傳送訊息給王大姊：「我哥哥已經請了有精神病的人在我們家附近等了，有精神病的人殺人也不會有罪」「要自殺是不是，我可以做得到，這種感覺很爽；我們就等著看會不會每一個小時傳給你們一次新增的傷口，並不時傳送割腕、身上沾滿血液等照片恐嚇王大姊。

最後，王父將房屋設定抵押給當舖、王母簽下債券書仍不夠，直至去年7月2日，王家5人不堪李女相逼，除王父外，共留下4份遺書，王母還寫下「到死都不知道公司名、地址，賣房子還不夠，一次又一次的要錢...無止盡的壓榨...無止盡的還帳」，最後決意全家以燒炭方式輕生。經檢察官相驗後發現遺書，循線追查，查悉上情。

檢方查出李女共詐騙12人，非法吸金及詐欺金額合計超過1,536萬元。檢方去年11月偵查終結，依詐欺、違反銀行法、洗錢等罪起訴李女，並以惡性重大，求處重刑15年。移審後，李女否認涉案，台中地院裁定續押。

