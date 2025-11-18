豐原五口命案！王母留言「無止盡的壓榨」 蛇蠍女逼死手段曝光

今年7月台中豐原發生王姓一家五口集體輕生命案，經檢察官5個月調查，台中地檢署發現，王家大姊透過美容院同學認識團購主李惠雯，全家投資後遭詐騙1536萬元，還被恐嚇強索530萬元違約金，最終不堪債務與精神壓力走上絕路。

檢方起訴書揭露團購主李惠雯逼死豐原王家五口的殘忍蛇蠍手段。（圖／資料照片）

日前台中地檢署偵查終結此案，檢方痛批，李惠雯手段惡劣，惡性重大，不僅詐得鉅額資金，更以恐嚇、施壓等方式逼迫被害人，致豐原王家五口喪命，造成家屬之重大傷痛，嚴重震撼社會，且李女於偵查中仍矢口否認犯行，試圖影響證人、妨礙偵查， 毫無悔意。讓檢察官建請法院衡酌惡性深重與對社會危害，從重量處有期徒刑15年以上。

李惠雯如何用殘忍手段，將王家五口一齊逼上絕路，根據起訴書指出，王家姊弟3人皆有留下遺書，其中王母還在遺書中寫下因為李女緣故「到死都不知道公司名、地址，賣房子還不夠，一次又一次的要錢...無止盡的壓榨...無止盡的還帳」，而決意全家輕生，讓人不勝唏噓。

據檢方調查，今年6月王家母女發現李女未繳納代刷黃金的信用卡費用，逐漸起疑，並表明不願再投資，李女竟謊稱「必須提前3個月通知，否則需賠償本金與已領利潤」的違約條款，向王家母女索討530萬元。接著於6月18日開始，接連以Line傳送大量恐嚇訊息，包括「我哥哥已經請了有精神病的人在你家附近等了，所以我真的很害怕，因為他進去一定是把你家隨意砸，有精神病的人殺人也不會有罪」、「要自殺是不是，我很喜歡，我可以做得到，這種感覺很爽，如果不信的話，我們就等著看」，6月24日晚間23時12分許，李女又傳「請記得明天3點前我會請3、4個人到你們家收450萬跟其他的費用，如果沒有，後果自負，也不會再出現了，不要以為我在跟你開玩笑」。

害死豐原王家五口的李姓團購主，被檢方求處15年重刑。（圖／資料照片）

同月29日19時28分許，李女傳訊息「你爸媽說要出來見面講清楚的，我也說好，把事情排開，現在說我很可怕，那我告訴你我現在真的很可怕，我等等一定會去你家幫你家重新裝潢一下，也讓你爸媽知道我是真的有受傷，但是我還是有力氣的」、「你小心一點，等等你看到 我，你就會知道什麼叫做抓狂的李○菲」、「要鬧到警察局我都可以奉陪，你最好想清楚」、以及「我今天8時30分，如果沒有拿到26 萬1000的錢，很不好意思，我也會幫你們公司重新裝潢，我賠得起、「我可以先告訴你不需要關鐵門，關鐵門也攔不住我…再來演變下來的是什麼我不知道」等語。李惠雯還不時傳送割腕、身上沾滿血液等照片恐嚇王家大姊和王母，檢方認為李女以持續、密集方式，傳送加害內容訊息，致王家大姊和王母心生畏懼。

於是王家人不想再遭受李女恐嚇、騷擾，逼不得已只好將王父位在台中市房屋，設定抵押權給李女指定的彰化林姓當舖業者，借貸200萬元，扣除利息、代書費後，實際拿到176萬元現金，也當場被李女拿走。

最令人不忍的是，王家大女兒在遺書中寫下「我們笨、被騙，我們用死亡面對」，檢方認為，本案發生，並非因被害人「笨」，而應歸咎於李女之「惡」，竟以深情厚貌之態接近投資人，刻意隱瞞事實而對投資人詐欺和恫嚇，最終導致王家五口陷於絕路，李女所為實屬惡性重大。

檢方根據證據顯示，李惠雯長期以被害人的資金來支應自身所需，例如挪用繳付家裡房租、監理站規費、購買家庭成員禮儀用品等，因而造成王家成員無端債台高築，身陷債務而難以脫身，進而致使豐原王家成員萬念俱灰，，全家人於7月2日決意結束生命。

此外檢方也引述王家人的遺書，認為是無法即時發出的心聲「希望我們家的死，可以不再讓他們傷害其他 無辜的人」。除了建請法官從重量刑外，也說量刑除了教化功能外，亦在避免「引惡、養亂」，以求事理之平，並維法紀。

