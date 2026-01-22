豐原五口遭詐走上絕路…王家女兒夫不和解 要求重判「李團長」坐牢贖罪

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元。聯合報系資料照

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元，依詐欺等罪嫌起訴李女求刑15年；台中地院今首度開庭李女全部認罪；律師轉達王家二女兒先生心聲，求法院重判李女讓她「贖罪。」

台中地檢署指出，李女（45歲）以團購、刷卡買黃金等話術騙王家五口752萬，連同另7名被害人共詐得1536萬元，王家人最終不堪精神壓力、催債逼迫走上絕路；檢方痛斥李女手段惡劣，依銀行法、詐欺及恐嚇罪嫌起訴，求刑15年以上徒刑。

廣告 廣告

台中地院今下午開庭，法官黃立宇詢問到場3名被害女子意見，有人表示因遭李女詐騙，自己至今仍在繳高額卡費、債台高築，也連累信用破產被銀行列為拒絕往來戶，生活上諸多不便。

也有人問，若和李女談調解，是否會讓她的刑度減輕？法官解釋，這不是絕對，法院仍會綜合考量情狀，而談調解是給雙方彌補的機會，若成立雖或多或少或影響量刑評價，但僅為參考；對此，3名被害人均表次願意和李女談和解。

其中，王家二女兒的先生是空軍志願役，他委任律師林瓊嘉擔任告訴代理人，林今當庭轉達其先生想法，林表示李女犯後態度良好與否，應從她偵查一路以來行為而視，李女在得知王家5人身亡後，竟開始串、滅證，還跑到醫院藉故要打針維持生命。

林瓊嘉認為，本案因檢警蒐證詳實、明確，李女已經認罪，但他質疑李女要如何向王家5人「贖罪」？從王家遺書中一段話，內容提及「一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還帳」，甚至自責「我們笨、被騙」，字字血淚透露絕望。

林瓊嘉說，希望法院就檢方求刑，判李女15年以上徒刑，讓她用長期服刑在有生之年完整的贖罪，他們不願意談和解。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

【看原文連結】

更多udn報導

壽司郎新店開幕祭優惠 網揪公告藏「魔鬼細節」

7-11香蕉拿鐵爆紅！網曝實測口感、隱藏喝法

錯過郵輪入境時間 台客急叩駐日代表處下場曝

4歲女童握方向盤開車上路！母嗆爆料者引眾怒