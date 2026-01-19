豐原儲能場抗議現場出現不同聲音 盛日儲能籲理性溝通

cnews124260119a04

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

台中市豐原區預定建置的豐原儲能場引發地方爭議，今(19)日多名反對民眾前往台中市政府陳情，要求儲能場遷離。不過，現場也出現一批舉牌支持的民眾，形成兩派意見同場對峙的畫面。支持方手持「我要用電」、「支持儲能」、「不要暴力」等標語，雖人數較少，亦遭到抗議民眾試圖驅趕，但仍安靜的在旁表達自己對支持，並未與抗議民眾發生肢體衝突。

支持者之一的張先生表示，自己是豐原在地居民，從事車床加工多年，營業仰賴穩定供電。他近月在網路上看到多起反儲能貼文，其中不乏情緒性字眼甚至對公務人員不禮貌的内容，因此決定到場表達不同意見。另一名支持者則透露，部分里民因未懸掛反對布條或僅想詢問安全性問題，便遭質疑「立場不純」，導致一些居民不敢公開表態。支持者分享，實際走訪鄰里後，發現私下支持或不反對儲能設施的意見並不少見。

此外，兩週前爆發推擠衝突的女性施工人員現身現場，當眾展示傷口並控訴抗議帶頭者推倒致傷，「把人弄傷不但沒有半聲道歉，在畫面上還可以看到對著摔倒的我大聲要我去告他們，實在很過分，我現在被害到出門都必須綑綁護腰，二十幾天下來已經去治療十次。」事發後已報案並完成筆錄的員工表示，有人以「安全」為由動員民眾衝撞施工區，卻公開喊出「我們才不管安全不安全」，質疑抗議真正目的。

環團表示，該場址在台中豐原的甲種工業區，但能源署認定尚未有並聯或發電設施，因此不在《電業法》的約束範圍，但市府卻認定管理權責在能源署，造成中央地方互踢皮球。抗議民眾表示，以工廠附屬設施名義，規劃在台中豐原的翁社里設置大型電力儲能廠，但在還沒有完成申請程序，現場已經大興土木。

施工單位盛日儲能回應，盼雙方以理性方式討論，強調暴力與對立無助於問題解決。目前工地僅進行非核心基礎工程，未有儲能設備或高壓電纜施工，現場作業皆依法進行，並經能源署實地場勘確認無違規情況。該案已取得台電併聯審查意見書與標準檢驗局安全審查文件，由合格消防設備師簽證，基地位於合法甲種工業用地之振昌興業範圍，屬工廠附屬設施，設備均具國際安全認證。計畫過程中已舉辦五場說明會與一次參訪，全程有簽到與錄影紀錄，資訊透明公開。

針對地方民意，盛日儲能表示已發出逾千份說明資料並完成百位居民街訪，其中約七成五民眾表示支持或不反對建置，顯示多數在地居民能理解儲能設施對於穩定供電與避免停電的重要性，在市府前抗議現場出現支持里民站出來表態，也讓這股長期較為沉默的聲音被社會看見。

業者同時引用美國國家消防協會(NFPA)及美國電力研究協會(EPRI)研究數據，比較不同設施年火災率：加油站約2.7%、一般工廠3.2%、家用電器0.12%，大型儲能場僅0.1%。若比較不同設備事故率，儲能系統為0.0015%、電動車0.02%、燃油車0.09%、家電則介於0.0012至0.0037%之間。數據顯示大型儲能安全性高於多數常見設施，希望民眾能以科學數據代替恐慌想像。

