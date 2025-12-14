豐原儲能場爭議持續延燒 地方議題被跨區參與惹爭議

「聲音越大就越合理？」

前總統蔡英文數日前甫提出發展綠能是台灣跨越黨派共識之議題，儲能設備亦被視為提升電網穩定、支援再生能源併網的重要基礎設施。台中豐原地區近日因儲能場建置引發不同意見，相關討論持續延燒。隨著台灣能源轉型進入關鍵階段，如何在推動能源設施建設的同時，兼顧地方溝通與社會理解，也成為各界關注焦點。

台中豐原儲能場建置才剛傳出地方抗爭欲以「非法趕合法」方式，將合法建置的儲能廠趕出甲種工業區，現又被臉書社群平台「我是台灣人我愛寶島粉絲團」po出「外地人跨區帶風向?合法被說成非法？」標題影片，影片中點出疑為主導抗議者的吳姓人士來自雲林四湖反風吹自救會，畫面中有大罵「蔡英文以合法政策掏空台灣國庫」的言論，並疑似暗示台電燃煤燃氣圖利廠商、拿老人家當作抗議素材的內容，在群組中教大家「這邊可以請立委施壓」，此舉引發網友熱議「台中的事、雲林人急、滿奇妙的」、「教民眾施壓還真敢，感謝你們自己公布」、「雲林跨到台中這叫在地聲音？」、「合法案子還(需)要找立委施壓？」、「外地人比在地人還要激動，是在搶哪種舞台」。

面對用電需求逐步成長與全球氣候變遷挑戰，政府近年持續推動能源轉型政，並指出2030年再生能源發電占比達到30%是重要政策目標。在此政策架構下，透過削峰填谷與調節電力供需，降低供電波動風險，對民生與產業運作具有一定功能性。針對近日豐原儲能場案，相關單位指出，場址位於甲種工業區，屬於現行法規允許設置能源與工業設施的範圍，且土地使用、能源審查、消防安全及營運計畫等程序均依法完成。業者亦曾依規定舉辦說明會，並提出回饋措施，說明設施規劃與安全機制。然部分民眾仍對設施安全、周邊影響及資訊理解提出疑問，認為有進一步溝通空間。相關討論也隨著社群平台擴散，引發更廣泛關注。

值得一提的是，在此次爭議中，本案被指出抗議中有來自其他縣市的群眾關注與參與，部分地方人士就表示，抗議行動中，有部分意見領導者並非豐原當地居民，已引發「聲音越大就越合理？」、「地方議題是否被跨區參與主導」的討論。也有地方人士指出，在討論過程中，往往能源設施本身的技術與制度議題，容易被情緒性表述或高度簡化的說法取代，導致公共討論焦點偏離原本應回到的風險評估、管理機制與制度設計層面。

地方人士再指出，公共建設在推動過程中，出現不同聲音並不罕見，重點在於如何讓討論回歸制度面與事實層面，才能避免誤解擴大。政府將能源設施設置於工業區的原意，本就是考量土地使用分區與降低對住宅區的影響。甲種工業區本質上並無住宅，不應與高密度住宅區畫上等號，與客觀事實不相同、亦容易導致社會上的誤解，雙方應以理性態度進行溝通，以免錯誤訊息造成社會恐慌。

能源轉型涉及長期規劃與多方利害關係，除了法規與技術層面，社會溝通同樣重要。如何在政策推動、地方感受與公共理解之間取得平衡，將影響能源建設的順利推進。在能源轉型關鍵期，豐原儲能場的討論，反映的不僅是單一建設爭議，也凸顯能源政策落地時，地方治理與溝通機制所面臨的挑戰。