豐原儲能廠民眾抗議傳出暴力事件 網友留言：不要暴力

台中豐原儲能場建置遭到居民抗議，此處位在甲種工業區內因違法住宅居民欲驅趕合法廠商引起關注，後又因疑似有外來人員跨區主導當地抗議而在網路上引起熱議，現在再被指控因來自雲林及苗栗的吳姓、陳姓人強行進入私人工廠領域失控推擠，造成業者女性員工受傷，引起負面觀感，網友也紛紛譴責暴力行為。

影片中可見到，曾大罵「蔡英文以合法政策掏空台灣國庫」的吳姓人士自稱來自雲林四湖反風吹自救會，與另外一位來自苗栗的陳姓男子，於台中豐原一處私有工廠內失控捶打工地圍籬牆、並強力推擠造成該工廠女姓工作人員受傷，該女性員工表示已前往派出所報案並就醫，強力譴責此暴力行為，表示「台灣是民主法治的社會，每個人都可以自由的表達自己的意見，但並非是允許使用暴力的手段達成自身的目的，否則今天可以暴力敲打推擠謾罵的方式，明天就有可能用更激烈的手段及言語來激起群眾情緒，而致使其他無辜民眾受傷。」

由於陳、吳兩位人士並非豐原當地里民，加上影片中可見，兩位帶頭慫恿民眾「等一下去拚沒關係」，更在工地現場數度企圖指揮官員行事，叫工廠內官員「滾出來」等，種種囂張途徑，令人側目，有網友質疑是否是要來「要錢的」，也有網友留言「可以抗議！不要暴力！」。警方目前已受理該女之報案。