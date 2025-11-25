豐原公園隨機殺人？男子被捕辯稱擦撞糾紛

〔記者歐素美／台中報導〕張姓男子23日在台中市豐原區翁明公園附近，疑不滿女子「青(注視)」他，加上腳踏車不慎與女子機車發生碰撞，雙方發生口角及拉扯，竟拿出美刀工喊「殺人」，隨後逃逸，豐原警分局獲報後積極追查，今天上午8點左右，在東勢區東關路八段橋下查獲遊民張男，全案警詢後，依《刑法》傷害、恐嚇等罪移請台灣台中地方檢察署偵辦。

豐原警分局翁子派出所於23日上午11點32分接獲報案指稱，在豐原區翁明公園附近的東仁街與圓環北路314巷口，一名女子停放於路旁的機車遭不明男子擦撞，雙方因此發生口角與拉扯，男子隨後騎乘腳踏車逃離現場；女子友人網路po文質疑是「隨機攻擊」，並指男子騎腳踏車拿著美工刀大叫「要殺人」。

警方受理後，隨即調閱周邊監視器影像積極追查，經分析比對，成功鎖定特定對象，並與東勢分局組成專案小組共同偵辦，發現涉案人疑為遊民，專案人員連日持續清查轄內公共場所與可能藏匿地點，終於今天上午8點左右，循線在東勢區東關路八段橋下查獲涉案的張姓男子(35歲)。

張男供稱，當時女子一直看他，他騎腳踏車不慎與女子停在路邊的機車擦撞，雙方因此發生口角拉扯，否認有說「要殺人」一詞，警方在張男身包包找到其美工刀，全案警詢後，依《刑法》傷害、恐嚇等罪移請台灣台中地方檢察署偵辦。

