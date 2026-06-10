豐原分局警察節致敬榮退老將 「真人形象娃娃」定格一生警魂

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〔記者歐素美／台中報導〕台中市警察局豐原分局為慶祝615警察節，提前提前舉辦溫馨的慶祝餐會，並特別規劃「榮退同仁致敬儀式」，為即將在7月退休的副分局長蔡進勝、秘書室主任蔡季芳及行政組組長宋姈花，打造1:10完全客製化形象娃娃，讓3人十分感動。

形象娃娃是根據3人的照鬥直實還原，不僅穿著警察制服，且五官神似，讓3笑稱 「簡直是縮小版的自己」！，現場氣氛溫馨且充滿驚喜。

豐原分局長謝建國表示，警察這份職業充滿辛勞，這身警察制服承載了他們大半輩子的榮耀。今天送上的特製個人形象娃娃，完全是依照同仁本人的真人照片100%量身打造，連肩膀上的階級章、胸前的專屬警號等細節都精準復刻。這尊公仔代表著國家與人民對他們一生奉獻的最高敬意，即使脫下制服，這尊獨一無二的娃娃也會代為守護這段光榮歲月。

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餐敘最終在溫馨的合影留念與熱烈掌聲中圓滿落幕。謝建國表示，雖然優秀幹部的退休讓人深感不捨，但分局永遠是他們最強大的「後頭厝(娘家)」，並竭誠祝福3位主管退休生活精彩順心、身體健康，持續傳承卓越的警政精神。

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