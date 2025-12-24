豐原勞資糾紛前員工逞凶 烤漆行老闆頸部遭砍命危

張姓前員工二十四日一早，在豐原區豐南街二四０巷砍殺陳姓老闆。（記者孫義方攝）

台中市豐原區豐南街二四０巷二十四日上午九時許，驚傳三十七歲陳姓烤漆行老闆被張姓前員工砍頸案件，陳男當場失去生命跡象，經送豐原醫院搶救撿回一命，送加護病房觀察。陳父目擊兒子頸部遭砍，驚魂未定。張男逃亡兩小時落網，被警方移送偵辦，面對媒體詢問時不發一語。

據調查，兇嫌張男（二十五歲）一早到豐原區豐南街二四０巷陳姓前老闆家中找人，見老闆不在家，就要求陳父通知陳男返家，陳男隨即趕回家中，張男與陳男見面後，張即在陳父面前狂砍陳男後，就騎車逃跑。附近居民說，北捷剛發生隨機殺人案，現場豐原發生砍人案，人心惶惶。

廣告 廣告

據悉，台中市豐原區豐南街二四０巷二十四日上午九時發生一名年三十七歲陳姓男子頸部遭砍案件，陳男頓時失去生命跡象，救護車將人送到豐原醫院時，已沒呼吸心跳，所幸搶救中恢復心跳，手術雖完成，但仍有生命危險，送加護病房觀察。

轄區豐原分局獲報立即展開追查，經陳父描述與透過監視器追查，專案人員於上午十一時在神岡區豐洲路一帶逮捕張嫌，據悉兩人為前雇主員工關係，疑有勞資糾紛才引發這起凶殺案。全案警方正調查釐清行兇動機中。