豐原區南陽國小80週年校慶

台中市規模最大的小學——豐原區南陽國小，二十日歡慶創校八十週年，校園洋溢喜氣與感動。台中市副市長鄭照新、立法院副院長江啟臣及教育局副局長賴緣如等到場祝賀。

教育局說明，南陽國小自民國三十四年創校以來，秉持「以孩子為本」的教育理念，歷任校長與教師的用心耕耘，培育出無數優秀校友，是台中市具代表性的指標學校之一。

學區人口眾多，南陽國小長年為全市學生人數最多的小學，巔峰時期曾超過三千名學生，目前含幼兒園在內共計二九一一人，穩居台中市規模最大的國小。

八十週年校慶以「卓越南陽，共創輝煌」為主軸，師生共同策畫，活動內容豐富多元，包含彩繪燈籠、創意踩街、社團成果展演、學習主題市集及校史回顧展等，透過孩子們純真而熱情的展現，向家長與社區呈現南陽深厚的教育底蘊與邁向未來的願景。

教育局指出，南陽國小肩負大量學童的教育責任，教育局編列預算投入近三億元，完成校內三棟校舍改建工程。

自一一一年至一一四年度，市府補助南陽國小相關經費累計超過一億五五九三萬元，涵蓋兒童遊戲場改善、管樂與直笛團樂器採購、校園數位廣播系統建置、和平樓拆除重建教學環境改善、校園智慧安全系統與圖書閱覽室裝修等多項工程與設備。