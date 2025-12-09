豐原區23位里長喊「徵召不初選」 力挺江啟臣選市長

豐原區里長協會今天辦理「力挺徵召立法院副院長江啟臣參選台中市長—基層團結會」。（李京昇攝）

眾人高喊「徵召不初選」。（李京昇攝）

豐原區里長協會今天辦理「力挺徵召立法院副院長江啟臣參選台中市長—基層團結會」，23位豐原區里長、市議員張瀞分與地方上百位支持者，共同呼喊口號「徵召不初選、團結贏勝選」，要挺江啟臣參選下屆市長。

今天基層團結會，由張瀞分、豐原區里長協會理事長連佳振等人主持，眾人一一表態並肯定江啟臣，強調江啟臣是下屆市長的唯一人選，並共同高喊「徵召不初選、團結贏勝選」、「團結必勝、分裂必敗」、「基層發聲、全力挺江」。

張瀞分說，民國107年國民黨台中市長提名初選民調中，市長盧秀燕當時勝過江啟臣0.6％，江啟臣初選後全心支持盧秀燕，7年多來陪伴盧秀燕一路相，挺跟台中市府一路前進，已經準備7年，在中央幫忙協調、地方爭取經費，包括東豐快、國道4號銜接74線能順利推展，江啟臣功不可沒。

她表示，國民黨主席鄭麗文近日曾說要挑縣市長人選，首要選擇年輕，所以要選年輕、有魄力，更有國際觀的人才，非江啟臣莫屬，且江啟臣能延續盧秀燕的建設與理念，山城地區出現這樣一位好人才要好好珍惜。

連佳振、豐圳里長鄭文鑫等人說，今天是豐原區里長們自發性為江啟臣發聲，已經表態想選市長的立委楊瓊瓔，在地方上貢獻付出大家有目共睹，但是明年選戰仍不可掉以輕心，團結要贏就很困難，更何況如果不團結恐怕會輸掉選戰，他們認為擔任市長，光靠服務不夠，還得涵蓋很多條件，江啟臣有獨特魅力與見解，代表國民黨的人選最終只有1人，大家認為都江更適合。

