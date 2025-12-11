豐原反儲能自救會成員至台中市議會抗議 高喊儲能滾出去

圖說：百多名豐原反儲能自救會成員前往台中市議會，抗議盛日儲能科技以「工廠附屬設施」名義，規劃在住宅密集區旁設置大型儲能場。（記者鍾麗如攝）

一百多名豐原反儲能自救會成員昨天前往台中市議會，抗議盛日儲能科技以「工廠附屬設施」名義，規劃在住宅密集區旁設置一百零八個儲能貨櫃、九百二十五萬顆鋰電池、總功率達一億瓦等級的大型儲能場，不僅控訴申設階段在地居居完全不知情，甚至高喊「儲能滾出去！」議員陳清龍到場聲援，並允諾會爭取協調及解決。

盛日儲能科技隨即發出聲明表示，此案為依法申請、依法核准、合法施工。儲能為特定電力供應業，並無賣電議題存在，主要協助台電穩定供電、降低電壓負載過高跳電的風險。且此案基地屬於甲種工業用地，為工廠附屬設施的工業使用，並非儲能廠建置在人口密集的住宅區。

廣告 廣告

一百多名該自救會成員齊聚市議會廣場，手持「里民安全、不容退讓」、「行政黑箱、居民買單」、「圖利廠商、草菅人命」等標語牌，表達不滿及抗議，民眾黨議員陳清龍到場聲援，市議會行政室主任趙培善則出面接下陳情書。

該自救會表示，此案在申設階段的審查，完全沒有在地居民參與，面對大型儲能場的各種疑慮，盛日儲能科技除保證安全之外，並未說明該案場要如何建置及保護；由於近年來國內外大型儲能場事故連連，該自救會到市議會陳情，希望議員們能協調將此案退回。

「全案撤回、儲能滾出去！」該自救會說，現行法令的不完善，不僅大開後門，不用環評、不用辦公聽會，讓廠商有恃無恐地進駐建場；且更離譜的是主管機關經濟部能源署，完全漠視在地居民的居住正義，廠商聲稱辦了五次說明會，但每次在地居民都強烈反對，廠商依然蠻橫地進場設置。

該自救會指出，廠商在沒有通知、溝通的情況下，偷偷動工三、四個月，即使在地居民強烈反對仍持續施工，直到被查獲違法才停工。廠商還以降低成本為由，把高風險的儲能場放在幼兒園、加油站和住宅區旁，呼籲市府撤案！

盛日儲能科技表示，高雄三元鋰電池製造工廠意外與此案電池的種類不同，高雄三元鋰電池工廠為電池製造工廠，此案則是磷酸鋰鐵（ＬＦＰ）電池存放貨櫃，無化學反應製程、無酸鹼液體、無高溫加工。而一百零八個電池櫃均分別配置二十四小時冷氣控溫與監控，電池模組為一萬四千六百八十八個；所謂的九百二十五萬顆鋰電池為嚴重誤導，甚至企圖造成社會恐慌！