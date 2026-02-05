豐原台3線圓環東路、台13線圓環南路段 取消機車兩段式左轉

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局與交通部公路局中區養護工程分局台中工務段，為落實交通平權、提升機車族用路安全與便利性，針對豐原區圓環東路(台3線)及圓環南路(台13線)路段，取消內側車道「禁行機車」工程，目前已進場施作，塗銷內側車道「禁行機車」字樣及拆除部分「機慢車兩段式左轉」牌面，完工(預計2月9日)即施行！將可減少機車族因變換車道或頻繁待轉產生的風險，讓通勤族行車更加順暢。

台中工務段指出，圓環東路與圓環南路作為銜接台3線及台13線的交通樞紐，過去有設置內側車道「禁行機車」規定，為優化機車族行車動線並減少交織風險，開放機車行駛內側車道，讓機車可合法行駛內側車道，避免被迫與外側停靠車輛或公車爭道。

豐原分局交通組長張庫源指出，該本路段免兩段式左轉措施，係經整體交通流量、道路寬度及行車安全等條件審慎評估後推動，期望透過完善的標線配置與設施優化，仍請機車駕駛人維持良好防禦駕駛習慣，左轉時應遵守路口標誌、號誌指示(若有設置機車兩段式待轉標誌牌面仍須待轉)，留意道路配置變更，彼此禮讓，共同維護良好的交通秩序與行車安全。

張戲源提醒，機車駕駛人變換車道或準備左彎時仍應注意後方來車，並使用方向燈，避免發生碰撞，另路口處仍保留機車待轉區，提供車速較慢機車族使用，可自主決定兩段式左轉。

豐原警分局將與台中工務段持續觀察改善後之交通狀況，並隨時進行動態調整。施工期間造成用路人短暫不便，敬請見諒，並請用路人依現場交通指揮人員引導及最新交通標誌、標線循序通行。

