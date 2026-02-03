豐原大蔥豐收 天選之地好滋味

台中市豐原區大蔥去年受氣候影響損失慘重，今年每分地可收穫8、9成產量。（李京昇攝）

台中市豐原區是全台最大的大蔥產地之一，主要栽種品種為「東京蔥」，豐原區農會攜手在地蔥農打造「豐原大蔥」品牌。去年受天災影響，大蔥產量嚴重歉收，收成僅剩約1成，今年在氣候穩定助攻下，每分地收穫率達8至9成，產量約1500公斤，農會也盼把握最近產季加強推廣，鼓勵民眾品嘗新鮮大蔥。

豐原地區土壤含沙量高、排水性佳，又有大甲溪與葫蘆墩圳提供穩定灌溉，成為全台少數適合大蔥生長的「天選之地」。在農會多年輔導下，蔥農以東京蔥品種「長悅」為主，栽種面積從早年僅2公頃，擴展至10多公頃，並有產銷履歷集團驗證提升品質。

廣告 廣告

豐原區蔬菜產銷班第五班班長王朝寶，帶領班員唐昌賢、梁坤旺、王朝松等人栽種約8分地大蔥。他表示，大蔥屬於秋種冬收，每年只有一收，冬至後大蔥幾乎「一瞑大一吋」，全株高度可長到近百公分，蔥白平均26至27公分。

王朝寶、唐昌賢等人提到，去年大蔥遭遇風災與豪雨，幾乎全軍覆沒，但大家不願放棄，今年8、9月再次種下蔥苗，冬至過後氣候轉涼，大蔥快速抽長，生長期間雨量適中也未受颱風侵襲，最近產季迎來理想收成，每分地有1500公斤產量，與去年相比，可用大豐收形容。

豐原區農會供銷部主任吳炫東說，大蔥相較粉蔥、珠蔥等青蔥品種，栽培期長、管理難度高，但口感多汁脆甜，筆直挺立外觀吸睛適合送禮。「豐原大蔥」除供應國內知名餐飲品牌，也外銷汶萊等地，目前也將採收後切除掉的蔥綠部分，開發大蔥味噌湯等副產品，歡迎民眾把握產期，品嘗最道地的豐原好滋味。