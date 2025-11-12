豐原太平洋百貨推普發萬元放大術 祭「美人魚生日慶」超級加碼
鳳凰颱風來襲，台中放颱風假，除了海線地區出現強風之外，其他地區風雨都不大，百貨業者及商場也因此迎來商機，豐原太平洋百貨適逢「美人魚生日慶」活動，12日一開門營業，就有許多民眾聚集百貨公司廣場，欣賞美人魚鐘表演。業者也趁機宣傳「普發現金一萬元」放大術，祭出多重加碼回饋，讓民眾手上的普發現金更有感、購物更划算。
因應「普發現金一萬元」上路帶動消費熱潮，豐原太平洋百貨表示，從11月13日到23日推出「美人魚生日慶」活動，主打「免抽獎、直接送」的滿千送百超值優惠。同時攜手聯名銀行推出獨家三重回饋，刷聯名信用卡當日滿依訂金額即可獲德百貨禮券等等。
此外，豐原太平洋百貨同步響應「台中購物節」，再加碼抽出價值高達10萬元的「驚喜大禮包」。即日起至12月25日止，卡友於館內單筆消費滿500元可獲1張摸彩券、滿1,000元2張，以此類推。12月26日將抽出總價值超過10萬元的歐洲精品家電、主廚鍋具與質感家居用品，幸運得主可一次全帶回家。
11月23日是豐原太平洋百貨的生日，門口的美人魚鐘至今仍擁有無數的大小粉絲。歡慶美人魚生日，11月23日當天下午2點及3點將募集兩梯次小朋友，於5樓活動區進行好玩的「美人魚體操運動會」。當天將由老師帶領，在星級床墊上進行爬、滾、跳活動，每梯次限9名幸運小朋友，報名資訊詳見豐原太平洋百貨官網和臉書粉絲團，額滿為止。（張文祿報導）
